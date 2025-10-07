Piétonne tuée à Bellach : un jeune conducteur inculpé d'assassinat

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soleure Piétonne tuée à Bellach : un jeune conducteur inculpé d'assassinat

ATS

7.10.2025 - 16:01

Un automobiliste de 22 ans a été inculpé d'assassinat pour avoir tué une jeune piétonne en la happant volontairement en avril 2023 à Bellach (SO). Il a avoué les faits reprochés et purge sa future peine de manière anticipée. Il ne connaissait pas sa victime, indique le Ministère public soleurois mardi à Keystone-ATS.

Un automobiliste de 22 ans a été inculpé d'assassinat pour avoir tué une jeune piétonne en la happant volontairement en avril 2023 à Bellach (image d’illustration).
Un automobiliste de 22 ans a été inculpé d'assassinat pour avoir tué une jeune piétonne en la happant volontairement en avril 2023 à Bellach (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

07.10.2025, 16:01

07.10.2025, 16:53

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril 2023, vers 01h15, la police cantonale soleuroise recevait un appel d'alerte, une voiture étant sortie de route et roulant dans un pré situé au coeur du village de Bellach. Une fois arrivés sur place, les policiers ont trouvé la voiture et son conducteur présumé.

La victime gisait, elle, sous l'auto. Les secours n'ont pu que constater sa mort, indiquait à l'époque la police cantonale dans un communiqué. Les enquêteurs entamaient alors leur travail immédiatement.

Deux jours plus tard, la police et le Ministère public ont ouvert une enquête pénale contre le conducteur suisse, alors âgé de 19 ans, pour meurtre. Le jeune homme se trouve en détention depuis lors. La date de son procès devant le Tribunal d'arrondissement de Soleure-Lebern n'est pas encore connue.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

Les plus lus

Il gagne à la loterie, fait la fête pendant des mois… et finit à l’hôpital
Vidéos choquantes : un policier accable violemment l'accusé
Un match test de NHL dégénère : un Suisse suspendu et amendé
Piétonne tuée à Bellach : un jeune conducteur inculpé d'assassinat
Le golfeur Vince Whaley joue avec un... alligator dans son dos !
Calcul ciblé : découvrez ce que le Kremlin cache derrière la «phase 0»