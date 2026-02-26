  1. Clients Privés
Arrêté aux Etats-Unis «Trahison» – Ce pilote de chasse aurait entrainé l'armée chinoise

ATS

26.2.2026 - 07:37

Un pilote de chasse américain très expérimenté a été arrêté et inculpé mercredi pour avoir entraîné l'armée chinoise à combattre les appareils américains, a annoncé à Washington le ministère de la Justice, qui dénonce une «trahison».

Keystone-SDA

26.02.2026, 07:37

Cet officier de l'armée de l'air âgé de 65 ans a été arrêté dans l'Indiana, dans le centre du pays, après plus de deux ans passés en Chine, affirme l'accusation.

Entrainer une armée étrangère sans autorisation est interdit par la loi américaine.

Gerald Brown a été pilote de F-16 et d'autres appareils pendant 24 ans au sein des forces américaines. Il a été commandant d'unité, a mené des missions de combat et a travaillé comme instructeur.

Retraité du service actif en 1996, il évoluait depuis dans le secteur privé et était instructeur sur simulateur du F-35, l'avion de chasse dernier cri de l'armée américaine.

La justice américaine lui reproche de s'être lié en 2023 à un Chinois, auprès duquel il a fait part de son souhait d'entraîner des pilotes de l'armée chinoise à des opérations de combat.

Un dossier «majeur»

Dès le premier jour de son arrivée en Chine en décembre de la même année, il a répondu pendant trois heures aux questions des autorités chinoises sur l'armée de l'air américaine, puis est resté plus de deux ans dans le pays.

«Gerald Brown, un ancien pilote instructeur sur F-35 Lightning II comptant des décennies d'expérience aux commandes d'avions militaires américains», a selon l'accusation, «trahi son pays en formant des pilotes chinois à combattre ceux qu'il avait juré de protéger», a déclaré dans le communiqué Roman Rozhavsky, de la division contre-espionnage du FBI.

«Le FBI et nos partenaires ont arrêté un ancien pilote de l'armée de l'air américaine qui aurait formé des pilotes dans l'armée chinoise», a pour sa part écrit sur X le patron de la CIA, Kash Patel, évoquant un dossier «majeur».

Le ministère de la Justice a rappellé qu'un autre pilote américain avait été inculpé de faits similaires en 2017 et arrêté en 2022 en Australie, également en faveur de la Chine, adversaire géopolitique majeur de Washington.

