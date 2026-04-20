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Choc en Louisiane Pire tuerie aux Etats-Unis depuis deux ans : huit enfants perdent la vie !

ATS

20.4.2026 - 07:22

Huit enfants ont été tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane, ont annoncé dimanche les autorités de Shreveport, ville de cet Etat américain du Sud, la pire tuerie aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. L'auteur présumé a ensuite été tué par la police.

Les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations.
Les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations.
ats

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:22

Appelés tôt dimanche pour répondre à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations, a souligné le caporal Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un troisième lieu est concerné par l'enquête.

Au moins 10 personnes ont été touchées par balles dans la nuit de samedi à dimanche au cours de ces violences, «dont huit sont décédées, âgées d'un an à 14 ans», a-t-il précisé.

Certains des mineurs tués «étaient les enfants» de l'auteur présumé, a ajouté le policier de Shreveport, une importante agglomération du nord de la Louisiane.

Selon la télévision locale KTBS, deux personnes blessées par des tirs à la tête sont des femmes adultes. Un jeune homme a été blessé après avoir sauté d'un toit, a ajouté cette chaîne. L'homme suspecté d'être l'auteur de la tuerie, dont l'identité n'a pas été révélée, a été pris en chasse par la police après s'être emparé de force d'une voiture.

Il a été tué par les policiers lors de la poursuite, selon la police. Elle estime qu'il est le seul impliqué dans ce dossier. Aucun agent n'a été blessé, a précisé de son côte la police de l'Etat de Louisiane, qui participe à l'enquête.

Pire bilan depuis 2024

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font référence, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024.

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