Le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler est sollicité de toutes parts après la décision de restreindre l'accès à la piscine aux Suisses. Il dit aussi avoir reçu beaucoup de soutien ces derniers jours.

«Ce n'est jamais simple de prendre une telle décision, explique le maire, contacté par Keystone-ATS. Les gens se font une perception qui n'est peut-être pas tout-à-fait juste.»

En milieu de semaine dernière, le Conseil municipal bruntrutain et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy ont interdit l'accès à la piscine de plein air aux non résidents suisses. Effective jusqu'au 31 août, la mesure concerne principalement des Français, la frontière se situant à une dizaine de kilomètres du chef-lieu ajoulot.

Elle sera réservée aux personnes de nationalité suisse, aux titulaires d’un permis d’établissement et aux titulaires d’un permis de travail suisse valide, en raison d'incivilités. Des restrictions similaires avaient été mises en place par les autorités de Porrentruy en 2020, lors de la pandémie de Covid-19. Elles avaient déjà été critiquées.

Cette année, toutefois, la polémique a pris bien plus d'ampleur. Différents médias français se sont penchés sur le sujet, à l'image de chaînes comme Europe 1, BFM ou CNews. Selon Watson, une équipe de TF1 est même attendue jeudi à Porrentruy.

«Un problème sociétal»

Le maire a dû répondre à de très nombreuses sollicitations médiatiques, venues pour certaines d'Allemagne et d'Autriche. «Nous ne sommes pas des professionnels, nous faisons au mieux. Dans une législature, il y a toujours des périodes plus difficiles que d'autres.»

Philippe Eggertswyler ne regrette pas la décision, alors que des mesures moins radicales avaient été prises en amont. «Ca met en avant un problème sociétal. C'est peut-être pour cela que cette mesure a fait pareillement réagir.»

Depuis le début de la saison, plus d’une vingtaine de personnes ont en effet dû être exclues et interdites d’accès à la piscine municipale en raison de comportements inappropriés, d’incivilités et de non-respect des règles en vigueur.

La sujet s'est aussi invité en force sur les réseaux sociaux. «Dans l'ensemble, 95% des gens qui se sont manifestés l'ont fait de manière démocratique et intelligente, tient-il à souligner. Et il y a eu environ 5% - c'est une estimation - de récupération politique ou d'attaques personnelles.» L'élu dit ne pas avoir été menacé. «En revanche, j'ai reçu beaucoup de message de soutien.»

Des élus français réagissent

Sur le plan politique, les Jeunes socialistes jurassiens ont dénoncé une mesure «xénophobe». De leur côté, les Jeunes UDC suisses ont applaudi le «courage» des autorités bruntrutaines dans un communiqué publié sur X.

Plusieurs médias, dont Blick, la RTS et Le Temps, ont aussi relayé la position de la commission fédérale contre le racisme, selon laquelle «cette interdiction générale visant les personnes étrangères est irritante, même si elle n'est pas punissable. Toutefois, elle va à l’encontre du principe constitutionnel de non-discrimination».

Dans une lettre adressée au maire de Porrentruy et relayée par Le Matin, le conseiller régional de la région Grand Est Christian Zimmermann (RN) a dénoncé une mesure «discriminatoire et disproportionnée». Philippe Eggertswyler a prévu de lui répondre. Il va aussi recevoir Matthieu Bloch, député du département du Doubs à l'Assemblée nationale, qui a souhaité échanger à ce sujet.

«Vivre dans l'apaisement»

De son côté, l'ambassade de France à Berne a indiqué à Keystone-ATS qu'elle n'avait pas l'intention de réagir, contrairement à ce qu'ont affirmé certains médias.

L'image de Porrentruy sortira-t-elle ternie de cette affaire au retentissement médiatique rare? Le maire ne se dit pas aussi pessimiste.

«Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'on en parle autant. Mais les gens vont peut-être avoir l'image d'une ville qui veut continuer à vivre dans l'apaisement, à travers ses valeurs et son patrimoine. Les Bruntrutains tiennent non seulement à leur piscine, mais aussi à ce qu'elle véhicule.» Et de souligner l'importance sociale du lieu.