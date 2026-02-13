Une fuite d'eau au Louvre a abîmé un plafond peint du XIXe siècle dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs salles du musée ont ainsi dû être fermées, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats.

Louvre: "Aucune solution concrète n'a été apportée", affirme la représentante du personnel CFDT du musée pic.twitter.com/wQZsi1qnSU — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

Keystone-SDA ATS

«Cette nuit, à 23h30, une fuite d'eau, en provenance d'un tuyau d'alimentation de chauffage dans une pièce technique, a provoqué un dégât des eaux sur le plafond de la salle 707, à l'entrée du département des peintures, dans l'aile Denon», affirme le Louvre dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus et la fuite a été stoppée à 00h10», ajoute-t-il, précisant que «l'eau a touché un plafond peint par Charles Meynier, datant de 1819», intitulé «Le triomphe de la peinture française, apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun».

Cette oeuvre «présente deux déchirures dans une même zone, provoquées par l'eau, et des soulèvements de la couche picturale sur le plafond et ses voussures», selon «un premier constat» effectué vendredi matin par un restaurateur et les conservateurs, relève le musée. «L'architecte en chef des monuments historiques est également venu constater l'état du plafond, qui ne présente pas de problème structurel» et «une investigation plus fine se poursuit tant sur l'oeuvre que sur le plafond».

Longues files d'attente

La direction précise que la salle concernée «va rouvrir dans les prochaines heures». Un message sur son site vendredi matin indiquait que certaines salles étaient «exceptionnellement fermées».

Cette fuite avait dans un premier temps été annoncée à l'AFP par deux syndicats, la CFDT et la CGT, confirmant des informations de BFMTV.

La salle 707 comprend également, sur ses murs, des oeuvres de la peinture italienne des XVe et XVIe siècles, notamment une peinture de Fra Angelico. Elle est située sur l'un des parcours qu'empruntent les visiteurs pour aller voir La Joconde, en salle 711.

De ce fait, cette fuite «a posé un problème de gestion de flux de visiteurs, ce vendredi, générant de longues files d'attente», avait précisé Valérie Baud, représentante CFDT. Selon elle, cette fuite «prouve à nouveau la vétusté du bâtiment».

Plusieurs épreuves

Cette affaire vient s'ajouter à une longue liste d'épreuves ayant récemment frappé le Louvre, musée le plus visité au monde. Victime d'un vol spectaculaire à 88 millions d'euros le 19 octobre, il a annoncé jeudi avoir été la cible d'une fraude XXL à la billetterie, avec plus de 10 millions d'euros de préjudice.

Une fuite d'eau survenue le 26 novembre a en outre endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes.

Le musée fait par ailleurs face depuis mi-décembre à un mouvement social de ses employés qui dénoncent leurs conditions de travail. Lundi est prévue une nouvelle assemblée générale du personnel, qui doit se prononcer pour ou contre une nouvelle journée de grève.