  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plusieurs épreuves Plafond peint abîmé par une fuite d'eau : la malédiction s’acharne sur le Louvre

ATS

13.2.2026 - 15:26

Une fuite d'eau au Louvre a abîmé un plafond peint du XIXe siècle dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs salles du musée ont ainsi dû être fermées, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:26

«Cette nuit, à 23h30, une fuite d'eau, en provenance d'un tuyau d'alimentation de chauffage dans une pièce technique, a provoqué un dégât des eaux sur le plafond de la salle 707, à l'entrée du département des peintures, dans l'aile Denon», affirme le Louvre dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Les sapeurs-pompiers sont immédiatement intervenus et la fuite a été stoppée à 00h10», ajoute-t-il, précisant que «l'eau a touché un plafond peint par Charles Meynier, datant de 1819», intitulé «Le triomphe de la peinture française, apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun».

Cette oeuvre «présente deux déchirures dans une même zone, provoquées par l'eau, et des soulèvements de la couche picturale sur le plafond et ses voussures», selon «un premier constat» effectué vendredi matin par un restaurateur et les conservateurs, relève le musée. «L'architecte en chef des monuments historiques est également venu constater l'état du plafond, qui ne présente pas de problème structurel» et «une investigation plus fine se poursuit tant sur l'oeuvre que sur le plafond».

Vol au Louvre. On en sait plus sur l'état de la couronne d'Eugénie, endommagée

Vol au LouvreOn en sait plus sur l'état de la couronne d'Eugénie, endommagée

Longues files d'attente

La direction précise que la salle concernée «va rouvrir dans les prochaines heures». Un message sur son site vendredi matin indiquait que certaines salles étaient «exceptionnellement fermées».

Cette fuite avait dans un premier temps été annoncée à l'AFP par deux syndicats, la CFDT et la CGT, confirmant des informations de BFMTV.

La salle 707 comprend également, sur ses murs, des oeuvres de la peinture italienne des XVe et XVIe siècles, notamment une peinture de Fra Angelico. Elle est située sur l'un des parcours qu'empruntent les visiteurs pour aller voir La Joconde, en salle 711.

De ce fait, cette fuite «a posé un problème de gestion de flux de visiteurs, ce vendredi, générant de longues files d'attente», avait précisé Valérie Baud, représentante CFDT. Selon elle, cette fuite «prouve à nouveau la vétusté du bâtiment».

10 millions d'euros de préjudice. Après le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre

10 millions d'euros de préjudiceAprès le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre

Plusieurs épreuves

Cette affaire vient s'ajouter à une longue liste d'épreuves ayant récemment frappé le Louvre, musée le plus visité au monde. Victime d'un vol spectaculaire à 88 millions d'euros le 19 octobre, il a annoncé jeudi avoir été la cible d'une fraude XXL à la billetterie, avec plus de 10 millions d'euros de préjudice.

Une fuite d'eau survenue le 26 novembre a en outre endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes.

Le musée fait par ailleurs face depuis mi-décembre à un mouvement social de ses employés qui dénoncent leurs conditions de travail. Lundi est prévue une nouvelle assemblée générale du personnel, qui doit se prononcer pour ou contre une nouvelle journée de grève.

«Syndrome d'épuisement professionnel». Au Louvre, un mois de conflit social et des «doléances» en suspens

«Syndrome d'épuisement professionnel»Au Louvre, un mois de conflit social et des «doléances» en suspens

Les plus lus

Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche
Tollé autour de Morandini : la démission fracassante d’une célèbre journaliste !
À Bormio, un calme olympien qui dévoile le revers de la médaille
Avocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent
Lucie Bernardoni accusée de maltraitance par sa fille de 15 ans
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»