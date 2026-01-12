Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Un avocat sédunois et son épouse ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan. Celle-ci concerne la publication d'une caricature de Charlie Hebdo, en lien avec le drame de Crans-Montana.

Imago

Keystone-SDA ATS

«Le dessin du jour», publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription «Les brûlés font du ski» et, plus bas, «La comédie de l'année», en référence au film comique de 1979 «Les Bronzés font du ski».

Cette caricature diffusée le jour des obsèques nationales a choqué dans l'opinion publique valaisanne et suisse. A tel point qu'une plainte pénale contre Charlie Hebdo et l'auteur du dessin, Eric Salch, a été adressée à la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.

«Aucun intérêt»

Selon les co-auteurs de la plainte, la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal, qui définit les formes de représentations de la violence.

«Le dessin de Schalch porte atteinte à la dignité des victimes. Il ne montre pas la violence subie pour la dénoncer, mais neutralise la violence subie par le rire», s'offusque le couple. «La caricature ne présente aucun intérêt culturel, artistique, scientifique ou informatif prépondérant.»

«Nous demandons qu'une instruction pénale soit ouverte et qu'en cas de condamnation du Tribunal, qu'il soit prononcé une créance compensatrice, dont le produit sera affecté par l'Etat à toutes les victimes», concluent-ils.