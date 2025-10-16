  1. Clients Privés
«Situation effroyable» Gims l'accuse de harcèlement, Booba en garde à vue

ATS

16.10.2025 - 13:32

Le rappeur français Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans l'enquête sur le harcèlement dont l'accuse dans une plainte une autre figure du hip-hop, le Congolais Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne Demdem, 38 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 13:32

Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne Demdem, 38 ans.

A l'issue, le rappeur de 48 ans, qui a enchaîné trois jours de concerts en fin de semaine dernière à Paris La Défense Arena, pourrait être laissé libre sans poursuites à ce stade ou alors être présenté à un magistrat en vue d'éventuelles poursuites.

Sollicités, ses avocats, Mes Marie Roumiantseva et Gilles Vercken, n'ont pas souhaité commenter.

Également contacté par l'AFP, Me David-Olivier Kaminski, l'avocat de Gims et Demdem, n'a pas souhaité réagir en l'état pendant la garde à vue de Booba.

«Situation effroyable de cyberharcèlement»

Lors de leur dépôt de plainte révélé par l'AFP, Gims et Demdem avaient accusé Booba de «s'attaquer» à eux «depuis six ans», «encouragé» par «un nombre absolument impressionnant de ses admirateurs», créant «une situation effroyable de cyberharcèlement».

Publications sur les réseaux sociaux à l'appui, ils estimaient qu'il y avait des attaques contre le «physique» de Gims, Booba relayant des photos de l'intéressé sans ses lunettes qu'il porte constamment.

Dans un autre message, Booba aurait écrit «Tu ressemble (sic) à une croquette pour chat sale sorcier».

Un morceau récent de Booba, «Dolce Camara», serait, d'après la plainte, le «point culminant» du harcèlement.

Dans ce morceau chanté avec SDM, Booba disait notamment: «On les aime fraîches, bien michtos (ndlr: un dérivé argotique de 'michetonneuse', désignant une femme attirée par l'argent), qui savent accueillir comme Demdem».

Booba s'était félicité du succès de ce morceau, le justifiant par des «insultes» de Gims envers sa fille.

Figure du rap francophone depuis les années 1990, Booba s'est engagé depuis plusieurs années dans une croisade contre les influenceurs renommés «influvoleurs» et leurs pratiques commerciales présentées comme trompeuses.

Le 2 octobre 2023, Booba a, de son côté, été mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé à l'encontre d'une influenceuse «star», Magali Berdah, qui avait également déposé plainte.

Le rappeur sera par ailleurs jugé le 3 décembre pour injure raciste contre une journaliste et un essayiste, ainsi que cyberharcèlement aggravé s'agissant de la première.

