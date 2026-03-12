  1. Clients Privés
Au nom de l’Etat islamique Projet d'attentat en Argovie : un jeune homme de 18 ans mis en accusation

ATS

12.3.2026 - 10:22

Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un attentat au couteau au nom de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), interdite en Suisse. Le Ministère public de la Confédération l'a maintenant mis en accusation.

Le jeune homme avait prévu d'attaquer avec un couteau des victimes choisies au hasard (image symbolique).
ATS

12.03.2026, 10:22

12.03.2026, 10:32

En juin dernier, l'Office fédéral de la police (fedpol) avait adressé une dénonciation pénale auprès du MPC contre le prévenu sur la base d'indices laissant supposer qu'il pourrait planifier un attentat terroriste, indique jeudi le MPC dans un communiqué. Sur l'ordre de ce dernier, le jeune homme a pu être immédiatement arrêté par fedpol, avec le soutien de la police cantonale d'Argovie.

Guerre au Moyen-Orient. Martin Pfister : «Il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse»

Guerre au Moyen-OrientMartin Pfister : «Il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse»

A l'issue de l'enquête, le MPC reproche à l'accusé d'avoir planifié, à partir du début de l'année 2025 environ, un attentat terroriste au nom de l’EI. Par la suite, le plan se serait concrétisé sous la forme d’un projet d’attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard.

