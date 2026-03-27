Planifier ses vacances dans un monde en crise: comment voyager tranquille ?

La guerre en Iran a un impact sensible sur le comportement des Suisses en matière de voyages: beaucoup hésitent à réserver ou se tournent vers des destinations européennes. Les voyagistes expliquent comment organiser des vacances reposantes dans ce contexte tendu.

En raison de la guerre en Iran, de nombreuses destinations sont difficilement accessibles. sda

Samuel Walder Samuel Walder

Les fêtes de Pâques approchent et les vacances de printemps ne sont plus très loin. De nombreux Suisses partent en voyage pendant cette période. Mais en ces temps de guerre dans le monde, où non seulement le trafic aérien est limité mais où les prix fluctuent sans cesse, il n'est pas facile de planifier des vacances parfaites.

La guerre en Iran a également des répercussions sur le comportement des voyageurs en Suisse. Les voyagistes font état de davantage d'hésitation, surtout pour les voyages lointains qui passent par le Proche-Orient. En même temps, l'envie de partir en vacances reste forte, beaucoup se rabattent sur d'autres destinations.

Chez Dertour Suisse SA, la tendance est clairement perceptible. «On constate une certaine réticence à effectuer de nouvelles réservations, notamment lorsque les voyages doivent transiter par des plaques tournantes au Proche-Orient», explique Sara Vidal, Communication Manager, interrogée par blue News. De nombreux voyageurs changent actuellement d'avis : «De plus, de nombreux clients se tournent vers des destinations en Occident». Toutefois, les voyages déjà réservés ne sont souvent pas annulés, mais adaptés.

ITS Coop Travel ressent également les effets du contexte actuel. Le directeur Andi Restle explique: «Les pays concernés par le conflit iranien sont ceux pour lesquels le DFAE déconseille les voyages touristiques, par exemple Oman, le Qatar, les Emirats arabes unis». Malheureusement, les liaisons de correspondance très appréciées vers l'Asie et l'océan Indien avec les compagnies aériennes du Golfe Emirates, Etihad et Qatar Airways sont également concernées, ajoute-t-il.

«Ici, nous avons au moins pu proposer aux clients des alternatives avec d'autres compagnies aériennes ou vers d'autres destinations». Et de poursuivre: «Malheureusement, nous avons également dû enregistrer quelques annulations pour l'Égypte et la Turquie, bien qu'il n'y ait aucune raison objective de renoncer à des voyages dans ces pays». Les deux pays, ou plutôt les régions touristiques, ne sont pas concernés par le conflit et sont très éloignés de la zone de conflit.

Chez Travel Worldwide, le tableau est similaire. «Actuellement, une certaine retenue est perceptible dans le comportement de réservation. De nombreux clients attendent et observent d'abord la situation», explique Peter Greber, directeur général adjoint et responsable du développement de l'entreprise chez Travel Worldwide AG. L'incertitude conduit à ce que les décisions soient prises plus tard que d'habitude.

Réserver tôt reste décisif

Avec une telle situation dans le monde, la question se pose de savoir s'il faut vraiment réserver des vacances et surtout, quand faut-il réserver? Les fournisseurs donnent une recommandation claire quant au moment opportun pour la réservation. Ceux qui ont des projets de vacances fixes ne devraient pas attendre trop longtemps. «Nous recommandons de réserver tôt pour les vacances de printemps et d'été, car la demande pour les destinations méditerranéennes est déjà très élevée et les prix pourraient avoir tendance à augmenter», explique Vidal.

Restle souligne lui aussi les avantages d'une réservation précoce : «Si l'on n'est pas flexible au niveau des dates, le conseil est le suivant: le plus tôt sera le mieux». On profite ainsi de meilleurs prix pour les vols et d'un plus grand choix d'hôtels. L'Espagne et le Portugal sont actuellement particulièrement demandés. Mais pour les réservations à court terme, il reste encore des capacités, par exemple en Grèce, en Egypte ou dans le sud de la Turquie, explique Restle.

Travel Worldwide attire en outre l'attention sur une éventuelle évolution des prix. «Nous partons du principe que les prix des vols pourraient continuer à augmenter en raison des coûts élevés du kérosène - en fonction de l'évolution au Proche-Orient», déclare Greber. Ceux qui souhaitent partir en voyage dans les prochains mois devraient donc vérifier dès maintenant les prix et les disponibilités, car ceux-ci ont tendance à continuer à augmenter.

Moins de stress et plus de repos

Mais comment se présente réellement le comportement de réservation? Selon un sondage récent de l'étude AlixPartners 2026, 71 % veulent dépenser autant ou plus d'argent pour les vacances. AlixPartners est une société de conseil économique active au niveau mondial. Parallèlement, de nombreuses personnes sont plus attentives à la sécurité, à la clarté des prix et à la simplicité des offres. Les voyages à forfait sont particulièrement demandés parce qu'ils offrent une sécurité de planification, peut-on lire dans un article de «Nau».

Le comportement de réservation est mitigé. Beaucoup planifient tôt et réservent plusieurs mois à l'avance, d'autres se décident à la dernière minute. Selon un récent sondage de la branche réalisé par «About Travel», les réservations ont souvent lieu 60 à 90 jours, voire 180 à 360 jours avant le voyage. Cependant, des réservations spontanées continuent d'avoir lieu peu avant le départ.

Une tendance claire: la qualité devient plus importante que la quantité. Les voyageurs veulent moins de stress et plus de repos. "En 2026, les voyageurs suisses ne recherchent pas plus d'expériences, mais plus de qualité, de clarté et de sécurité", peut-on lire dans l'enquête d '"About Travel".

Faut-il souscrire une assurance voyage?

Ceux qui ont tout de même réservé tôt et qui ont réussi à obtenir un bon prix pourraient néanmoins rester bloqués en Suisse. En effet, ceux qui n'ont pas souscrit d'assurance voyage pourraient payer le prix fort en cas d'urgence ou ne pas récupérer leur argent en cas d'annulation. La situation actuelle dans le monde entraîne une attention accrue sur le thème de la couverture. «L'intérêt pour l'assurance voyage augmente certainement dans de telles situations», explique Vidal. Dertour ne peut pas dire s'il y a plus de souscriptions d'assurance voyage actuellement.

Une assurance voyage peut protéger les voyageurs contre les événements imprévus. «Il est toutefois important de noter que la couverture n'est généralement pas valable si l'événement s'est produit avant la réservation», prévient Vidal. Il est donc important de lire attentivement les conditions générales avant de souscrire une assurance.

Une nette augmentation des souscriptions d'assurance n'est toutefois pas visible partout. «Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté d'augmentation massive des nouvelles souscriptions», déclare Greber de Travel Worldwide. De nombreux clients sont déjà assurés.

Chez Coop Travel aussi, les données sont limitées. «Nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet, car nous ne vendons pas nous-mêmes les assurances, nous ne faisons que les proposer», explique Restle. Il souligne: «Toutefois, nous attirons depuis toujours l'attention sur l'importance d'une assurance frais d'annulation et incidents de voyage, ce qui est absolument recommandé».