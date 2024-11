La Maison de la Rivière à Tolochenaz (VD) propose jusqu'au 23 mars 2025 une plongée dans les profondeurs du lac Léman. Elle expose le travail de Michel Roggo, photographe suisse renommé pour son exploration des milieux subaquatiques en eau douce. En 2024, il a consacré son temps à étudier, explorer et photographier les eaux du Léman et de son bassin versant.

«Cette exposition inédite dévoile ses plus belles images d'un milieu aquatique à la fois familier et encore méconnu. A travers son objectif, Michel Roggo capture la beauté discrète de cet univers: un ballet des perches, une parade de reproduction de carpes et des herbiers foisonnants où vivent alevins et invertébrés», indique la Maison de la Rivière dans un communiqué.

«A travers ses images saisissantes, il révèle les trésors cachés sous la surface et encourage le public à explorer ce monde fascinant», poursuit le communiqué. «Au fil de sa carrière et de ses nombreuses expéditions autour du monde, Michel Roggo a transformé notre vision du monde subaquatique grâce à son talent de photographe. Il révèle la richesse et la fragilité de ce monde, sensibilisant le public à la préservation de ces écosystèmes».

Michel Roggo est né à Fribourg en 1951. Pêcheur, il côtoie les milieux aquatiques d'eau douce dès le plus jeune âge et devient photographe professionnel dès 1987. Il est depuis internationalement reconnu comme un spécialiste de la photographie d'eau douce et il a réalisé plus de 150 expéditions autour de la planète.

sj, ats