Un plongeur spéléologue a été victime d'un accident mortel samedi dans le Val Blenio au Tessin. Le corps sans vie de l'homme a été localisé dans une grotte située près de la source de la rivière Brenno, mais la récupération prendra plusieurs jours, indique la police cantonale tessinoise.

Un plongeur spéléologue a été victime d'un accident mortel samedi dans le Val Blenio au Tessin. (image d'illustration) IMAGO/imagebroker

ATS

Selon une première reconstitution, l'homme a plongé dans la grotte samedi en fin de matinée et n'en est pas ressorti, indique lundi la police cantonale tessinoise. L'alerte a été donnée peu avant 14h30.

Des spécialistes du Secours spéléologie de Suisse ont été amenés sur les lieux par hélicoptère de la Rega pour aider la police. Vers 19h30, le corps sans vie de l'homme a été retrouvé à plus de 40 mètres de profondeur et à environ 200 mètres de l'entrée de la grotte.

Les opérations de récupération du corps, dont l'identification formelle n'a pas encore été possible, ont commencé dimanche. Particulièrement complexes et exigeantes, elles nécessiteront plusieurs jours et de nombreuses descentes par des plongeurs expérimenté, précise le communiqué. Pour des raisons de sécurité et d'enquête, l'accès à la grotte est interdit.

evpf, ats