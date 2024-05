Samedi dernier, une pluie de billets de dix francs a déferlé sur la Chinawiese de Zurich lors d'une étrange opération impliquant un drone. Un garçon de douze ans a été grièvement blessé par un objet pointu lors de cet événement. S'agissait-il d'une opération promotionnelle? La police poursuit son enquête.

Plus de 24'000 francs en billets auraient été largués lors de l'événement. sda

dpa/tmxh/trad Marc Schaller

Lors de cette opération de drone au-dessus de la Chinawiese à Zurich, des billets de dix francs ont été largués sur la foule. Un jeune garçon de douze ans a été grièvement blessé par un objet pointu dans la bousculade qui a suivi. Selon la police, l'organisateur de l'événement est connu et est une personnalité publique.

Une opération promotionnelle qui a mal tourné?

L'action a été annoncée sur la plateforme TikTok par une personne influente, incitant les gens à se rassembler sur place. Plus de 24'000 francs en billets auraient été dispersés dans les airs par le drone.

Comme le rapporte «Blick», l'influenceur «Bambino» a filmé l'opération de près et a publié des vidéos sur ses réseaux sociaux. On y voit un homme portant un sweat à capuche noir, un masque doré et utiliser un mégaphone. Il n'est pas encore clair si cet homme est l'organisateur de l'événement.

Il pourrait bien s'agir d'une opération promotionnelle qui a mal tourné. Le compte «oraclecomicsswitzerland» a annoncé la pluie de billets avec plusieurs vidéos, montrant notamment l'homme au masque doré.

Aucune autorisation demandée

La police cherche à connaître le poids et l'altitude de vol du drone, et à déterminer si l'organisateur disposait d'une licence ou d'une autorisation pour le faire voler. Il y a un certain nombre de règles qui pourraient avoir été violées.

Parmi celles-ci, figurent des restrictions concernant le vol de certains drones au-dessus de foules. De plus, des autorisations sont requises pour les événements impliquant un grand nombre de personnes. Aucune autorisation n'avait été demandée pour cette occasion.