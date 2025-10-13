  1. Clients Privés
Mexique Pluies torrentielles : le bilan s’alourdit à 47 morts

ATS

13.10.2025 - 05:03

Le bilan des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique s'est alourdi dimanche à 47 morts, selon le gouvernement fédéral. Les secouristes civils et militaires tentent avec difficulté de rouvrir des routes pour atteindre les villages isolés.

Les inondations ont semé mort et chaos au Mexique, ces dernières heures.
Les inondations ont semé mort et chaos au Mexique, ces dernières heures.
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 05:03

13.10.2025, 07:25

Trois décès de plus sont à déplorer par rapport au précédent bilan qui s'établissait, dimanche soir en Suisse, à 44 morts, les Etats comptant le plus de décès et de dégâts matériels étant ceux d'Hidalgo, de Puebla et de Veracruz, a indiqué le ministère de la Sécurité dans un communiqué.

Trente-neuf autres personnes sont portées disparues, mais les autorités locales estiment que certains cas pourraient être liés à l'effondrement du réseau de télécommunication dans les hameaux des zones reculées.

Mexique. Les pluies torrentielles ont fait au moins 41 morts

MexiqueLes pluies torrentielles ont fait au moins 41 morts

Ponts aériens

«De nombreuses routes ne sont toujours pas praticables, certaines localités restent inaccessibles. Aujourd'hui, des ponts aériens ont été mis en place pour acheminer de la nourriture et de l'eau potable», a déclaré dans l'après-midi la présidente Claudia Sheinbaum à la presse depuis Poza Rica, dans le nord de l'Etat de Veracruz.

Mme Sheinbaum s'est rendue en hélicoptère militaire dans trois localités touchées, où elle s'est engagée auprès des habitants à leur fournir une aide financière.

Ces régions traversées par la Sierra Madre orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique, ont subi une tempête tropicale qui a déclenché d'intenses pluies depuis jeudi.

L'armée appelée en renfort. Mexique: au moins 23 morts en raison de fortes pluies

L’armée appelée en renfortMexique: au moins 23 morts en raison de fortes pluies

Ces dernières ont provoqué des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain, l'effondrement de routes et de ponts ainsi que des coupures de courant et de télécommunications.

La couverture nuageuse s'est finalement dissipée dimanche, permettant d'intensifier les efforts pour tenter de rouvrir des routes de montagne et permettre l'accès à des dizaines de petites villes.

Des employés du groupe public d'énergie sont parvenus à rétablir le courant, ce qui devrait contribuer à améliorer les communications téléphoniques. L'AFP s'est rendue dans des zones de la municipalité de Tenango de Doria, dans l'Etat d'Hidalgo, aux portes de villages de montagne rendus inaccessibles.

Mexique. Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

MexiqueSheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

De nombreux habitants marchent des kilomètres dans les deux sens, certains montant dans les villages pour prendre des nouvelles de leurs proches, d'autres descendant chercher de la nourriture et des médicaments.

«Nous sommes partis pour des raisons de santé et parce qu'il n'y a pas de nourriture, ou parce que (les commerçants) profitent de la situation pour augmenter les prix», a déclaré à l'AFP Giovani, un habitant de la région de 28 ans qui préfère garder l'anonymat.

