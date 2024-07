Plus de 240'000 personnes ont été évacuées dans l'est de la Chine après les fortes pluies qui se sont abattues sur une grande partie du pays, faisant gonfler le cours du fleuve Yangtze, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle.

Un pavillon submergé par les eaux de crue à Wuhan, dans la province du Hubei (Chine centrale), le 29 juin 2024. Le 29 juin, la Chine a émis une alerte rouge aux tempêtes de pluie, la plus sévère de son système d'alerte météorologique à quatre niveaux. Elle a également mis en garde contre d'éventuelles catastrophes géologiques dans certaines régions touchées par les pluies. KEYSTONE

ATS

Mardi après-midi, les pluies avaient ravagé «36 comtés et districts de sept villes préfectorales de l'Anhui, selon le département provincial de gestion des urgences» et affecté 991'000 habitants dont 242'000 ont dû être évacués, a détaillé l'agence.

L'organe de presse a également précisé que les niveaux d'eau du fleuve Yangtze, le plus long de Chine avec ses 6380 kilomètres, ont dépassé les seuils d'alerte dans sa partie qui traverse l'Anhui, une province à l'ouest de Shanghai. Les niveaux d'alerte de 20 autres cours d'eau et six lacs de la région ont également été relevés en raison des pluies torrentielles.

La semaine dernière, quatre personnes sont mortes et une autre a été portée disparue au lendemain d'un glissement de terrain dans le Hunan (centre), à la suite de précipitations record.

De fortes pluies les jours précédents avaient déjà provoqué des inondations, en particulier dans la province du Guangdong (sud), emblématique de la puissance manufacturière chinoise. Au moins 38 personnes y ont perdu la vie.

La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et à des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.

ATS