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Transport aérien Plus aucun voyageur suisse bloqué au Moyen-Orient, selon le DFAE

ATS

25.3.2026 - 16:58

Tous les voyageurs suisses enregistrés dans l'application Travel Admin semblent avoir pu rentrer chez eux. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas connaissance de voyageurs qui seraient encore bloqués.

Le DFAE n'a plus connaissance de voyageurs suisses bloqués dans les zones de crise du Proche et du Moyen-Orient. (Photo d'archive)
Le DFAE n'a plus connaissance de voyageurs suisses bloqués dans les zones de crise du Proche et du Moyen-Orient. (Photo d'archive)
sda

Keystone-SDA

25.03.2026, 16:58

Plusieurs compagnies aériennes ont repris leurs vols vers les aéroports internationaux de la région du Proche- et du Moyen-Orient, a indiqué mercredi le DFAE à Keystone-ATS. Il existe actuellement des liaisons aériennes directes quotidiennes entre les Émirats arabes unis et la Suisse.

Au cours des premiers jours de la guerre, début mars, plus de 4000 voyageurs bloqués en provenance de Suisse étaient enregistrés sur l'application Travel Admin mise en place par le DFAE.

Selon ce dernier, la situation est également calme sur la ligne d’assistance et dans les représentations diplomatiques de la Suisse dans la région concernée. Celles-ci ont enregistré un faible volume de demandes. Elles concernaient principalement des conseils aux voyageurs et des services consulaires. Toutes les représentations suisses dans les États du Golfe sont opérationnelles et le personnel se porte bien.

L'ambassade de Suisse à Téhéran reste quant à elle fermée. Indépendamment de la situation sur place, la Suisse continue, selon le DFAE, à jouer le rôle de puissance protectrice des États-Unis en Iran. Le canal de communication entre les États-Unis et l’Iran est ouvert et disponible. Pour des raisons de confidentialité, la Confédération ne s’exprime toutefois pas davantage sur ce sujet.

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