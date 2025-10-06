Plus de 100 millions de personnes consomment des cigarettes électroniques dans le monde, selon une première évaluation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total, 1,2 milliard d'individus fumaient encore en 2024, certes en recul.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur le nombre important de cigarettes électroniques (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans un rapport publié lundi à Genève, l'OMS déplore que «l'épidémie de tabac soit loin d'être terminée». En près de 25 ans, le nombre de fumeurs a toutefois diminué de près de 200 millions de personnes, grâce aux dispositifs lancés par de nombreux pays.

Mais les entreprises du tabac ont mené une «controffensive avec de nouveaux produits de nicotine, ciblant agressivement les jeunes», regrette le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les autorités «doivent oeuvrer plus rapidement et plus fermement» dans l'application des politiques de contrôle du tabac.

Parmi les nouveaux problèmes identifiés, les jeunes sont neuf fois plus enclins à la cigarette que les adultes dans les pays qui offrent des données sur toutes ces personnes. Au moins 15 millions d'entre eux vapotent déjà, met en garde l'OMS dans son rapport. Les adultes sont eux 86 millions à consommer des cigarettes électroniques, la plupart dans les pays riches.

Celles-ci sont vendues comme diminuant l'effet nuisible pour la santé, mais elles ne font qu'habituer plus tôt les jeunes à la nicotine, déplore un responsable de l'OMS. Les avancées obtenues pourraient être remises en cause.

Europe comme pire des régions

Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à renoncer au tabac. Elles ont même atteint l'objectif de 2025 d'une réduction de 30% de la consommation cinq ans avant ce délai. En une quinzaine d'années, le nombre de fumeuses est passé de 270 millions à 206 millions. La prévalence a diminué de 11 à un peu plus de 6%.

En revanche, les hommes ne devraient pas atteindre l'objectif de 2025 avant 2031. Ils constituent plus de quatre fumeurs sur cinq, soit un peu moins d'un milliard de personnes. La prévalence est passée de plus de 41% à un peu moins de 33%, une avancée «trop lente» selon l'OMS.

Par région, l'Europe est devenue celle où la part de fumeurs est devenue la plus importante, près d'un adulte sur quatre. L'Afrique est elle la meilleure, avec 9,5%.

L'OMS demande de s'en prendre aux offensives des entreprises qui ciblent les jeunes, d'augmenter la fiscalité du tabac, d'interdire la publicité, une composante pour laquelle la Suisse est régulièrement épinglée, et de réglementer les cigarettes électroniques. Des millions de personnes supplémentaires doivent renoncer à fumer, selon l'organisation.