14 mois d'enquête Plus de 175 kg de drogue saisis à la frontière franco-allemande

ATS

14.2.2026 - 08:33

Plus de 175 kilos de drogue ont été saisis à la frontière franco-allemande début février. Quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire, a annoncé vendredi la procureure de Strasbourg Clarisse Taron.

Environ 3000 euros ont été saisis lors de perquisitions à Mulhouse et Strasbourg (image symbolique9.
Environ 3000 euros ont été saisis lors de perquisitions à Mulhouse et Strasbourg (image symbolique9.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 08:33

14.02.2026, 09:27

«Le 5 février, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Strasbourg, les policiers de l'OFAST (office antistupéfiants) de Strasbourg ont saisi 158 kg de résine de cannabis et onze kg de cocaïne dans la remorque d'un camion qui effectuait le trajet entre l'Espagne et l'Allemagne», a indiqué la procureure dans un communiqué.

Près de sept kilos supplémentaires de résine de cannabis et environ 3000 euros ont été découverts lors de perquisitions à Strasbourg et à Mulhouse, dans le cadre de cette opération qui «constitue l'aboutissement de 14 mois d'instruction», a-t-elle ajouté. La drogue était destinée aux marchés français et allemand.

Le chauffeur du camion et trois autres personnes ont été interpellés, dont un ressortissant albanais de 51 ans, suspecté d'être le donneur d'ordres d'une filière d'importation de stupéfiants. Tous les quatre ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire.

