Un printemps précoce surprend la Suisse et l'Europe

Le mercure a passé jeudi la barre des 20 degrés au Tessin, pour la première fois cette année. A Biasca à 11h00, les stations météo ont enregistré 21,5 degrés. En France, plusieurs records de chaleur ont été rapportés.

Le thermomètre affichait déjà plus de 20 degrés en fin de matinée à Biasca (TI) (archives). ATS

En plein cœur de la saison des tempêtes hivernales, un puissant anticyclone gagne du terrain dans la péninsule ibérique, influençant le climat en Europe, rapporte «meteosuisse.ch».

La Suisse, située entre ces deux zones météorologiques, ressent les effets de ces phénomènes de façon marginale.

Les conditions anticycloniques vont-elles persister ?

Selon le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF), cette tendance à une anomalie positive de géopotentiel pourrait se maintenir jusqu'à mi-février. Cette situation favorise un temps anticyclonique au sol, limitant l’arrivée d'air humide et froid.

Les hautes pressions, si elles continuent à dominer, éloigneraient la possibilité d'un retour à des conditions hivernales classiques.

IFS @ECMWF

Un puissant anticyclone

Pour ces prochains jours, un anticyclone puissant couvre l'Europe centrale et occidentale. Des journées ensoleillées et douces, y compris en montagne, sont attendues. Des brouillards sont possibles en plaine, avec des températures maximales oscillant entre 9 et 13 degrés.

Jusqu'à 25°C dans les environs de Perpignan !

En France, le redoux est également notable, surtout dans les régions méditerranéennes. Météo-France a rapporté plusieurs records de chaleur pour un mois de janvier, notamment le long de la Méditerranée.

Des températures jusqu'à 25°C ont été prévues dans les environs de Perpignan, Prades, ou Durban-Corbières, et entre 20 à 22°C à Montpellier, Toulon ou Nîmes.

Une série de 24 mois consécutifs

Si cette tendance se poursuivait, janvier 2024 pourrait être marqué comme un mois exceptionnellement chaud, prolongeant une série de 24 mois consécutifs de températures supérieures aux normales saisonnières de la période 1991-2020, déjà influencées par les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine.

blue News nb / ATS