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Solidarité Plus de 224 tonnes de denrées récoltées au Samedi du partage

ATS

13.5.2026 - 17:31

Le week-end dernier, la population des cantons de Vaud, Fribourg et Genève s'est mobilisée à l'occasion du Samedi du partage. La collecte solidaire a permis de réunir 224,5 tonnes de produits de première nécessité.

Plus d'un millier de bénévoles ont participé à l'événement dans le canton de Genève.
Plus d'un millier de bénévoles ont participé à l'événement dans le canton de Genève.
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 17:31

Cet élan de solidarité est «essentiel» alors que la précarité alimentaire touche un nombre croissant de ménages en Suisse, notent mercredi les organisateurs. La collecte atteint 122 tonnes à Genève, 79,5 tonnes dans le canton de Vaud et 23 tonnes à Fribourg.

Plus de 2000 bénévoles ont participé à l'opération, organisée dans 173 enseignes partenaires. Les denrées seront acheminées ces prochains jours vers les banques alimentaires où elles seront triées, stockées puis redistribuées aux personnes qui vivent dans la précarité, via les organisations partenaires. La prochaine édition du Samedi du partage aura lieu les 27 et 28 novembre.

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