Jeudi a été la journée la plus chaude de l'année en Suisse en de nombreux endroits, a indiqué MétéoSuisse. La température la plus élevée a été enregistrée à Bâle-Binningen, avec 27,7 degrés Celsius. En Suisse romande, 26,3 degrés ont été relevés à Mathod (VD).

Keystone-SDA ATS

La journée de vendredi s'annonce encore plus chaude, a précisé jeudi soir l'Office fédéral de météorologie et de climatologie sur le réseau social X. La poussière du désert Sahara pourrait toutefois voiler le ciel bleu.

Le mercure a franchi jeudi la barre des 25°C dans une grande partie du pays, a indiqué de son côté l'entreprise privée de prévision météorologique MeteoNews. Cette limite détermine un jour d'été.

En effet, lorsque la température atteint 25 °C ou plus, on parle de jour d'été. Et le nombre de jours d'été a fortement augmenté au cours des dernières décennies.

La carte des températures pour ce vendredi 16h30 Swisstopo, MapTiler, OpenStreetMap Contributors

«En raison du changement climatique, les jours d'été sont de plus en plus fréquents, même au printemps et jusqu'en automne, et ils sont enregistrés à des altitudes de plus en plus élevées. Au cours du 21e siècle, le nombre de jours d'été continuera d'augmenter. La chaleur croissante entraîne par exemple un développement plus précoce de la végétation et une période de végétation plus longue», indique MétéoSuisse.

La barre des 30°C en Valais ?

Ce vendredi, selon MétéoSuisse, le temps sera bien ensoleillé avec le développement de cumulus en montagne dès la mi-journée. Arrivée de voiles nuageux par le sud-ouest en fin d'après-midi et faibles précipitations possibles dans la nuit de vendredi à samedi.

Côté mercure, on annonce en plaine, un maximum de 27 °C, jusqu'à 29, voire 30 °C en Valais central.

En montagne, vent faible de secteur sud-ouest va souffler, il sera modéré sur les crêtes du Jura. Isotherme du 0 °C : 3600 m.