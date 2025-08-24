  1. Clients Privés
«La situation est extrêmement dangereuse» Plus de 300'000 évacuations prévues au Vietnam à cause d'un typhon

ATS

24.8.2025 - 14:25

Les autorités du Vietnam ont prévu dimanche de procéder à plus de 300'000 évacuations. Elles ont aussi annulé plus d'une douzaine de vols intérieurs à la veille de l'arrivée attendue du typhon Kajiki.

Le typhon Kajiki longe lentement la côte sud de la Chine avec des vents soutenus atteignant près de 170 kilomètres par heure.
IMAGO/VCG

Keystone-SDA

24.08.2025, 14:25

Plus de 325'500 habitants de cinq provinces côtières seront déplacés vers des écoles et des bâtiments publics transformés en centres d'évacuation temporaires, ont-t-elle indiqué. La compagnie nationale Vietnam Airlines et Vietjet ont annoncé l'annulation des liaisons aériennes. La tempête devrait toucher terre lundi sur la côte est du Vietnam.

«La situation est extrêmement dangereuse et elle n'est sûre pour aucun véhicule ni aucune structure, comme les navires de tourisme ou de pêche, ainsi que les installations d'aquaculture», a déclaré le service chargé de la gestion des catastrophes qui relève du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Dernier bilan: 4 morts, 77 blessés. «Nous rencontrons rarement une catastrophe d'une telle ampleur» : un déluge s’abat sur Taïwan

Le typhon Kajiki longe lentement la côte sud de la Chine avec des vents soutenus atteignant près de 170 kilomètres par heure, selon le Centre conjoint d'alerte aux typhons, et il devrait encore se renforcer.

Fortes précipitations

De fortes précipitations sont attendues lundi et mardi dans certaines parties des provinces vietnamiennes de Ha Tinh et Nghe An, selon l'Administration météorologique de Chine, avec des vents violents susceptibles d'affecter les infrastructures électriques, les transports et d'autres secteurs.

Il s'agit du cinquième cyclone tropical à frapper le Vietnam cette année. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées ou portées disparues lors de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture. Les pertes économiques sont estimées à plus de 19 millions d'euros.

Philippines. Ecoles fermées et vols annulés à l'approche du typhon

La station balnéaire tropicale de Hainan, en Chine, a relevé dimanche son niveau d'urgence au plus haut degré et a évacué environ 20'000 habitants, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua. La principale ville de l'île, Sanya, a fermé ses sites touristiques et suspendu ses activités commerciales.

En septembre dernier, le Vietnam avait subi des pertes économiques d'un montant de trois milliards d'euros à cause du typhon Yagi, qui avait balayé le nord du pays et causé des centaines de victimes.

Les scientifiques affirment que le changement climatique d'origine humaine entraîne des phénomènes météorologiques plus intenses et imprévisibles, accroissant le risque d'inondations et de tempêtes destructrices, en particulier dans les zones tropicales.

