Des douaniers ont saisi plus de 300 kilos de viande de contrebande dans un véhicule lors d'un contrôle à Trübbach (SG) en mars dernier. Les carcasses animales n'étaient pas réfrigérées et en partie non emballées. Le conducteur fait l'objet d'une enquête pénale.

Lors du contrôle, les douaniers ont découvert dans le coffre de la voiture un total de 336 kilogrammes de carcasses animales non réfrigérées et partiellement emballées (photo prétexte). IMAGO/IP3press

Keystone-SDA ATS

Le véhicule immatriculé en Suisse a été arrêté le 11 mars à Trübbach par une équipe mobile de contrôle, indique lundi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Le conducteur syrien de la voiture était entré en Suisse depuis l'Autriche via le Liechtenstein.

Lors du contrôle, les douaniers ont découvert dans le coffre de la voiture un total de 336 kilogrammes de carcasses animales non réfrigérées et partiellement emballées, ainsi que d'autres produits carnés. La viande de contrebande saisie a été éliminée.

L'OFDF a ouvert une enquête pénale contre le conducteur du véhicule pour contrebande. Pour mémoire, en 2024, près de 208 tonnes de viande de contrebande ont été saisis au total aux frontières suisses. Une grande partie de cette viande est introduite sur le territoire helvétique de manière organisée et coordonnée.