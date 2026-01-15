  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Poste Plus de 31'000 lettres d'enfants au Père Noël

ATS

15.1.2026 - 11:13

Huit lutins postiers s'occupent des lettres au Père Noël (archives).
Huit lutins postiers s'occupent des lettres au Père Noël (archives).
ATS

Durant la période de l’Avent, la Poste a une nouvelle fois apporté son soutien au Père Noël pour répondre aux dizaines de milliers de lettres envoyées par les enfants. Depuis le début de décembre, pas moins de 31'034 courriers sont arrivés depuis toute la Suisse.

Keystone-SDA

15.01.2026, 11:13

Ce grand nombre de lettres, quelque peu en recul par rapport à l’an dernier, témoigne de la vitalité d’une tradition solidement ancrée, indique jeudi le géant jaune dans un communiqué.

Pour répondre aux messages, dessins et questions des enfants, une équipe de huit lutins de la Poste, installée dans une filiale spéciale du Père Noël au Tessin, se mobilise chaque année. Ils s’occupent de la collecte et du tri des lettres, classées par langue, afin que chaque message trouve sa réponse.

En 2025, environ 700 lettres de moins ont été envoyées qu'en 2024, soit une diminution de 2%. En revanche, 376 lettres au Père Noël ont été rédigées par des écoles, soit plus que l'année dernière. 6577 élèves ont pris la plume pour les écrire.

La répartition régionale est stable. Environ 60% du courrier provient de Suisse romande, 20% de Suisse alémanique et 20% du Tessin.

Les plus lus

Rösti cloué au lit: qui gouverne quand un ministre est malade?
«Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»
Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»