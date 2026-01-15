Huit lutins postiers s'occupent des lettres au Père Noël (archives). ATS

Durant la période de l’Avent, la Poste a une nouvelle fois apporté son soutien au Père Noël pour répondre aux dizaines de milliers de lettres envoyées par les enfants. Depuis le début de décembre, pas moins de 31'034 courriers sont arrivés depuis toute la Suisse.

Keystone-SDA ATS

Ce grand nombre de lettres, quelque peu en recul par rapport à l’an dernier, témoigne de la vitalité d’une tradition solidement ancrée, indique jeudi le géant jaune dans un communiqué.

Pour répondre aux messages, dessins et questions des enfants, une équipe de huit lutins de la Poste, installée dans une filiale spéciale du Père Noël au Tessin, se mobilise chaque année. Ils s’occupent de la collecte et du tri des lettres, classées par langue, afin que chaque message trouve sa réponse.

En 2025, environ 700 lettres de moins ont été envoyées qu'en 2024, soit une diminution de 2%. En revanche, 376 lettres au Père Noël ont été rédigées par des écoles, soit plus que l'année dernière. 6577 élèves ont pris la plume pour les écrire.

La répartition régionale est stable. Environ 60% du courrier provient de Suisse romande, 20% de Suisse alémanique et 20% du Tessin.