Surprise à l'aéroportTurquie: une drôle de cachette pour un magot de ... 380'000 euros !
ATS
7.6.2026 - 23:42
Les douanes turques à l'aéroport d'Antalya ont eu la surprise de découvrir 380'000 euros en espèces soigneusement dissimulées dans des couches de bébé, dans les bagages d'un passager en provenance de Paris.
Keystone-SDA
07.06.2026, 23:42
ATS
Les liasses étaient cachées dans au moins six couches-culottes rangées à l'intérieur d'une petite valise cabine, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié dimanche par les médias turcs.
«Au total, 381'750 euros en espèces ont été saisis», a indiqué le ministère, sans préciser la nationalité du passager.
Le parquet de cette station balnéaire du sud du pays a ouvert une enquête, a-t-il indiqué.
S'il n'y a pas de limite à l'importation de devises en Turquie, la loi impose de déclarer à la douane à l'entrée du territoire tout montant d'argent liquide égal ou supérieur à 10'000 euros.
La livre turque subit une dépréciation continue due à une inflation élevée, qui se maintient au-dessus de 30% depuis décembre 2021, rendant la vie de plus en plus chère.