Les douanes turques à l'aéroport d'Antalya ont eu la surprise de découvrir 380'000 euros en espèces soigneusement dissimulées dans des couches de bébé, dans les bagages d'un passager en provenance de Paris.

Les liasses étaient cachées dans au moins six couches-culottes rangées à l'intérieur d'une petite valise cabine, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié dimanche par les médias turcs. (image d'illustration) IMAGO/Panthermedia

Keystone-SDA ATS

Les liasses étaient cachées dans au moins six couches-culottes rangées à l'intérieur d'une petite valise cabine, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié dimanche par les médias turcs.

«Au total, 381'750 euros en espèces ont été saisis», a indiqué le ministère, sans préciser la nationalité du passager.

Le parquet de cette station balnéaire du sud du pays a ouvert une enquête, a-t-il indiqué.

S'il n'y a pas de limite à l'importation de devises en Turquie, la loi impose de déclarer à la douane à l'entrée du territoire tout montant d'argent liquide égal ou supérieur à 10'000 euros.

La livre turque subit une dépréciation continue due à une inflation élevée, qui se maintient au-dessus de 30% depuis décembre 2021, rendant la vie de plus en plus chère.