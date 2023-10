Les gardes-frontières suisses ont saisi 420 kg de viande d'agneau non emballée et non réfrigérée à bord d'une fourgonnette près de Bâle. Le conducteur de véhicule venait de les importer en fraude. Une enquête pénale a été ouverte contre lui.

Les 22 carcasses d'agneau avaient été transportées sans emballage et sans réfrigération. Elles ont été saisies et éliminées pour protéger les consommateurs. ATS

Les collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont découvert les 22 carcasses d'agneaux lors d'un contrôle effectué fin septembre, écrit l'OFDF vendredi. Ces dernières n'avaient pas été déclarées à la douane lors de leur entrée en Suisse.

La chaîne du froid ayant été interrompue et les conditions d'hygiène n'ayant pas été respectées lors du transport, la viande a été saisie, puis éliminée afin de protéger les consommateurs. Le conducteur du véhicule immatriculé à l'étranger est sous le coup d'une enquête pénale pour fraude.

gf, ats