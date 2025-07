À l'époque, c'était un appartement sans ascenseur à 60 dollars par mois: aujourd'hui, l'immeuble du Village où Bob Dylan a vécu à son arrivée à New York en 1961 est mis en vente pour 8,5 millions de dollars.

La première maison de Bob Dylan est à vendre à New York. Photo: Le musicien américain lors de son concert à l'Olympia à Paris le 23 juin 1981. ATS

Keystone-SDA ATS

Dylan était un parfait inconnu lorsqu'il a débarqué à Manhattan à l'âge de 19 ans avec sa guitare, un petit sac à dos contenant des vêtements, quelques disques, des livres et aucun projet concret. Il a d'abord loué un petit appartement sur la W. Fourth Street, entre la Sixième et la Septième Avenue. Le bâtiment de quatre étages recouvert de briques rouges était à l'époque un immeuble populaire, aujourd'hui entièrement rénové avec des appartements coûtant entre 4800 et 8950 dollars par mois.

Le logement de Dylan n'est pas celui baigné de lumière que l'on voit dans le film «A Complete Unknown» (Un parfait inconnu) avec Timothée Chalamet – le tournage a eu lieu dans le New Jersey -, mais c'est dans cet appartement au troisième étage que Dylan, après avoir signé son contrat avec Columbia Records, a écrit plusieurs de ses premières chansons entre 1961 et 1964.

Deux pièces au-dessus du Bruno's Spaghetti Parlor

Le chanteur en a parlé dans ses mémoires publiées en 2004: «Ce n'était pas grand: seulement deux pièces au-dessus du Bruno's Spaghetti Parlor, à côté du magasin de disques du quartier. Il y avait une petite chambre, pratiquement un placard, une kitchenette et un salon avec une cheminée. Les deux fenêtres donnaient sur les escaliers de secours et une petite cour».

L'immeuble entièrement rénové est mis en vente par Icon Realty, qui l'avait acheté en 2015 pour 6 millions de dollars.