Plus de 830 kilos d'écailles de pangolins asiatiques ont été saisis fin décembre à Singapour, cachés dans une cargaison à destination du Cambodge, ont indiqué samedi les autorités de la cité-Etat.

Dans certains pays asiatiques, comme la Chine ou le Vietnam, les écailles des pangolins, qui figurent parmi les espèces les plus menacées au monde, sont utilisées dans des remèdes de médecine traditionnelle. AFP

Keystone-SDA ATS

Faussement déclarées comme des «peaux de poissons séchées», les écailles étaient cachées dans trente sacs saisis le 29 décembre 2025 dans un camion transportant du fret maritime, a détaillé dans un communiqué l'autorité des parcs nationaux, évoquant une saisie de ce type record pour Singapour.

Elles ont été estimées comme provenant de plus de 2200 pangolins javanais, une espèce d'Asie du sud-est protégée.

«D'après l'enquête préliminaire, le chargement était en transit à Singapour sur son trajet allant d'Indonésie au Cambodge», détaille le communiqué.

Dans certains pays asiatiques, comme la Chine ou le Vietnam, les écailles des pangolins, qui figurent parmi les espèces les plus menacées au monde, sont utilisées dans des remèdes de médecine traditionnelle.