En raison des fréquents retards des trains en provenance d'Allemagne circulant vers la Suisse, les CFF font circuler davantage de leurs propres trains à partir de la frontière à Bâle. Le but est de limiter les répercussions des retards sur le réseau helvétique.

Voyageurs à la gare de Bâle (photo d'archives). ATS

Cette mesure implique que les passagers de plusieurs trains en provenance d'Allemagne et à destination de la Suisse doivent changer de train à la gare de Bâle. Huit des 22 liaisons quotidiennes entre les deux pays via Bâle sont désormais concernées, a indiqué samedi un porte-parole des CFF à l'agence de presse Keystone-ATS. Cette mesure est valable jusqu'à nouvel ordre. Au total, plus de 40 trains circulent chaque jour entre la Suisse et l'Allemagne.

La plupart des trains au départ de la Suisse qui circulent vers l'Allemagne ne sont toutefois pas concernés par cette mesure, tout comme les trains de nuit dans les deux directions. Certaines lignes au départ de Francfort, Karlsruhe, Hambourg et Berlin vers la Suisse ne sont pas non plus affectées.

Les trains en provenance d'Allemagne arrivent souvent avec du retard à Bâle. En juillet 2022, les CFF et la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn avaient décidé de déjà faire changer les passagers de certaines lignes de train à Bâle.

La situation s'est récemment aggravée lorsqu'un camion a endommagé un pont près de Francfort à la mi-juillet. Suite à cet accident, la gare principale de Francfort ne peut être desservie que de façon limitée, voire pas du tout, jusqu'à nouvel ordre. Cela entraîne des retards supplémentaires. La Deutsche Bahn a indiqué que les travaux de réparation prendraient environ deux mois.

ot, ats