Le trafic de retour du Tessin et d'Italie a entraîné des temps d'attente dépassant les deux heures au tunnel routier du Gothard samedi. Peu après 16h00, les véhicules étaient bloqués sur 14 kilomètres devant le portail sud du tunnel.

Les véhicules étaient bloqués sur 14 kilomètres devant le portail sud du tunnel en fin d'après-midi (archives). Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Keystone-SDA ATS

Cela représentait un temps d'attente de quelque deux heures et vingt minutes, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur sa plateforme X.

Dès la mi-décembre, l'Office fédéral des routes (ASTRA) avait déjà mis en garde contre les risques d'embouteillages pendant les fêtes. Il avait exhorté les conducteurs à ne pas quitter l'autoroute, même en cas d'embouteillages et de restrictions de circulation, car cela augmenterait le risque d'accidents sur les routes cantonales et locales.