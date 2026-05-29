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Mois de mai «inédit» Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

ATS

29.5.2026 - 16:13

Plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur lors de la vague de chaleur précoce qui a touché le pays ces derniers jours, a indiqué Météo-France vendredi. L’organisme a qualifié ce mois de mai d’«inédit» sur le plan climatique.

Des personnes profitent du soleil près de la tour Eiffel à Paris,
Des personnes profitent du soleil près de la tour Eiffel à Paris,
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 16:13

29.05.2026, 16:14

«Plus de la moitié de la France a connu au moins un record mensuel de chaleur, que ce soit en températures minimales et ou maximales, au cours de cet épisode, ce qui est colossal», a affirmé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, à l'heure où cet épisode de chaleur devrait progressivement régresser d'ici au week-end.

Sur la période du 23 au 27 mai, environ 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés, a-t-il ajouté.

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