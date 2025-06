Cernunnos

Et dire que notre façon de traiter, stocker, emballer, embouteiller la nourriture sont des solutions émanant et découlant du progrès ! En prenant très vite un raccourci, j'arrive à la simple constatation : "Pour pouvoir se remplir les poches à coups de milliards, les industriels agissent comme des criminels envers les autres êtres humains et échappent encore trop souvent à la justice grâce à leurs avocats et en essayant d'acheter les juges. Pour eux, c'est normal seul l'argent compte et tout peut se vendre et s'acheter !!!"