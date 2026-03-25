Un policier bâlois écope de trois ans et trois mois de prison pour avoir tabassé deux requérants d'asile en février et en mars 2023. La justice de Bâle-Ville l'a reconnu coupable de mises en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et abus de fonction.

Le policier bâlois a passé à tabac deux requérants d'asile dans un véhicule de patrouille et au poste de police en février et en mars 2023, selon l'acte d'accusation (photo symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu mercredi, la Cour pénale de Bâle-Ville a suivi les exigences du Ministère public. La procureure avait requis une peine à peine plus élevée (quatre mois de plus). La défense avait, elle, réclamé l'acquittement du prévenu, âgé de 34 ans, suspendu de ses fonctions. Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel.

D'une violence extrême

Les faits reprochés se sont produits à Bâle dans un véhicule de patrouille lors d'un contrôle d'identité près d'un parc ainsi qu'au poste de police. En février 2023, le policier a passé à tabac brutalement un requérant d'asile qui refusait de présenter ses papiers d'identité.

Selon l'acte d'accusation. il l'a frappé, à bout portant, de quatre coups de poing à la tête et au torse. De plus, il a mis ses doigts sur ses yeux et son nez, l'a étranglé avec son bras et ses mains. Au poste de police, il a ensuite frappé sa victime de coups de pied à la tête et au ventre ainsi que d'un coup de genou entre les jambes. Des marques de contusion à la tête et des hématomes aux yeux ont été constatés à l'hôpital.

Le mois suivant, l'accusé a tabassé à nouveau un requérant d'asile, ligotté sur un siège arrière de la voiture de patrouille, près du même parc. Il l'a étranglé si fort que la victime a perdu connaissance durant une minute. Ce requérant d'asile a été expulsé de Suisse entretemps.

«Il est tout à fait répréhensible qu'en tant que policier qui a un devoir de protection, vous ayez agi de la sorte», a déclaré la présidente du tribunal en rendant le jugement. Le fait que les victimes se soient alors trouvées dans un pays étranger dont elles ne parlaient pas la langue et qu'elles se fassent tabasser par un policier est particulièrement choquant: «Les mots me manquent», a déploré la juge.

Rapport accablant sur la police cantonale

La Cour a considéré très crédibles et authentiques les déclarations des victimes. De nombreux témoignages et preuves les confirment. De plus, les deux victimes ne se connaissaient pas et n'ont donc pas pu se liguer contre le policier. Ce dernier s'était aussi montré très violent en privé lors d'une dispute liée à une place de parc.

Il avait contesté les accusations portées contre lui lors du procès qui s'est déroulé vendredi dernier. Les déclarations de ses collègues de l'époque sont allées dans le même sens, estimant ne pas se souvenir que de tels incidents aient eu lieu et qu'ils seraient intervenus si tel avait été le cas. Selon la juge, ces derniers avaient aussi tout intérêt à ne pas se charger eux-mêmes.

La police de Bâle-Ville se trouve en pleins bouleversements. Un rapport externe publié en juin 2024 a déploré une culture de la peur au sein des troupes, d'un manque de confiance envers les hauts gradés ainsi que d'incidents racistes et sexistes. Un nouveau commandant est en poste ad interim depuis septembre 2024. Il est chargé de transformer les mentalités au sein de la police cantonale.