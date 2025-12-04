  1. Clients Privés
Deux cas identifiés en France «Plus mortel mais moins contagieux» : c'est quoi le MERS-CoV, cousin du Covid ?

Clara Francey

4.12.2025

Deux cas de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) ont été identifiés en France sur des personnes «de retour de l'étranger», a annoncé mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Agence France-Presse

04.12.2025, 13:14

«Ces deux cas ont été confirmés à la suite de symptômes évocateurs et de la notion d’un voyage commun en péninsule Arabique», ajoute le ministère qui précise que «les mesures de gestion ont été mises en place pour limiter le risque de transmission du virus».

Ces patients sont pris en charge à l’hôpital «par mesure de précaution» et «leur état est stable», a affirmé la ministre de la Santé Stéphanie Rist, citée dans le communiqué.

«Toutes les mesures de gestion ont été mises en place afin de limiter le risque de transmission du virus à l’entourage des patients et aux personnels soignants : recherche des personnes contacts (...), gestes barrières, dépistage, isolement et conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes, même modérés», a-t-elle ajouté.

Le communiqué précise que les deux cas sont apparus chez des personnes ayant participé à un même voyage, «mais aucune chaîne de transmission secondaire n’est à ce stade identifiée sur le territoire national». Les autres personnes ayant participé au voyage font également l’objet d’un suivi, précise le ministère.

Apparu en 2012 en Arabie Saoudite, le coronavirus MERS est considéré comme un cousin, plus mortel mais moins contagieux, du virus responsable du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Il se transmet principalement de l'animal à l'être humain, ajoute le ministère précisant que le virus est endémique chez les dromadaires et les chauves-souris de la péninsule arabique et de certaines régions d'Afrique.

L'épidémie de coronavirus MERS avait fait plusieurs centaines de victimes dans le monde entre 2012 et 2015, principalement en Arabie Saoudite. Depuis 2012 et en date du 3 novembre 2025, 2'640 cas de MERS-CoV ont été recensés dans le monde, selon le ministère de la Santé.

Ce virus entraîne chez l'homme des symptômes similaires au Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires). Le ministère souligne que la transmission interhumaine est «rare» mais «possible par contact direct ou indirect, via les gouttelettes respiratoires et occasionnellement par voie aérienne».

«Elle concerne principalement les personnels soignants pratiquant des actes médicaux lors de la prise en charge des cas, ou les personnes partageant un même foyer», précise le communiqué. Le temps d’incubation est de 5 à 15 jours.

En France, jusqu’ici seuls deux cas avaient été recensés en 2013, rappelle le ministère.

