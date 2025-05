Eclairage d'un criminologue: «C'est un cas tout à fait exceptionnel»

Une jeune fille de 15 ans a été retrouvée morte dimanche à Berikon AG. Une ado de 14 ans est fortement soupçonnée. Pourquoi des enfants tuent-ils d'autres enfants ? Un expert fait le point pour blue News.

Un homicide secoue la Suisse : dimanche, près du stand de tir de Berikon (AG), une jeune fille de 15 ans a été retrouvée par des promeneurs dans la forêt, mortellement poignardée.

Au même moment, une ambulance transportait une ado de 14 ans blessée à l'hôpital. Elle saignait à la main. Celle-ci est maintenant fortement soupçonnée d'avoir tué la première jeune fille.

Le contexte et les motifs exacts du crime ne sont pas encore clairs. La police et le parquet des mineurs mènent une enquête intensive. Selon plusieurs élèves, il y aurait eu une dispute entre les deux jeunes. Elles se connaissaient depuis l'école de district de Mutschellen.

Pourquoi des enfants tuent-ils d'autres enfants ? Le criminologue et sociologue Dirk Baier fait le point sur la situation pour blue News :

Monsieur Baier, à quel point est-il exceptionnel qu'un délit violent aussi grave soit le fait d'une jeune délinquante, surtout en Suisse ?

C'est un cas tout à fait exceptionnel. Je ne me souviens pas d'un cas comparable dans un passé récent en Suisse. Chaque année, environ deux adolescentes sont enregistrées par la police pour un homicide - y compris les tentatives. Il ne s'agit toutefois presque jamais de jeunes de 14 ou 15 ans, mais plutôt de 16 ou 17 ans.

Votre expérience ou vos recherches vous permettent-elles d'expliquer pourquoi, dans de rares cas, des filles commettent également des actes aussi extrêmes ?

Il convient de noter que les filles aussi exercent des violences physiques. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Mais plus un délit violent est grave, plus il est rare que les filles en soient les auteurs. Les actes de violence très graves comme celui de Berikon n'ont pas qu'un seul élément déclencheur. Plusieurs facteurs sont certainement réunis. Mais l'incident montre clairement à tous que les menaces et la violence des jeunes femmes doivent être prises au sérieux ; elles aussi sont capables de passer à l'acte.

Quels facteurs psychologiques ou sociaux peuvent amener une jeune fille à commettre un acte tel qu'une agression au couteau ?

Lorsque des femmes commettent des actes de violence graves, les causes ne sont généralement pas très différentes de celles des auteurs masculins : des traits de personnalité tels que l'impulsivité ou une faible empathie jouent un rôle. Une attitude positive à l'égard de la violence et des modèles agressifs de résolution des conflits, mais aussi, bien sûr, des caractéristiques situationnelles telles que la consommation d'alcool, la provocation présumée ou autre. Mais cela ne signifie pas que ces caractéristiques étaient présentes dans le cas qui nous occupe.

Actuellement, on spécule beaucoup sur ce qui pourrait être la raison de l'acte. Certains élèves font état d'une altercation. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir de brimades ?

À Freudenberg en Allemagne en 2023, lorsque Luise, 12 ans, a été tuée, on a supposé que des vexations et des brimades auraient pu jouer un rôle. Dans le cas présent, on ne peut pas l'exclure, même si la manière dont les personnes impliquées ont interprété les situations joue bien sûr toujours un rôle. En d'autres termes, il est toujours possible qu'une partie considère quelque chose comme un harcèlement moral grave, alors que ce n'était pas objectivement le cas. Et de telles perceptions subjectives et les fantasmes de violence qui y sont liés peuvent alors conduire à la violence. Mais peut-être que l'élément déclencheur de l'acte était tout autre. Je pense que nous devrions attendre les résultats de l'enquête.

Quelle est l'importance d'un couteau comme arme du crime ?

Un couteau est la condition préalable pour qu'une dispute se transforme en affrontement mortel. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un coup de couteau intentionnel. Même le fait d'agiter un couteau peut entraîner des blessures très graves. La plupart des jeunes n'emportent pas de couteau dans le but de poignarder quelqu'un. Il est pris à la légère. Les jeunes ont l'illusion de pouvoir en contrôler l'usage, ce qui n'est généralement plus le cas dans une situation de dispute chargée d'émotions.

Y a-t-il des différences dans la symbolique ou la motivation lorsqu'une fille utilise un couteau au lieu d'un garçon ?

Les garçons veulent avant tout montrer leur virilité et leur dangerosité par ce biais. Chez les garçons, c'est un moyen de signaler leur appartenance : mes amis portent des couteaux, alors moi aussi je porte des couteaux. Chez les adolescentes, en revanche, l'argument de la protection joue un rôle plus important. Cela signifie qu'on le porte sur soi pour pouvoir se défendre - ou parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Mais en général, il arrive aussi que les filles portent des couteaux pour montrer leur domination et leur force.

Une grande compassion sur la toile

Sur les médias sociaux, le cas fait l'objet de discussions animées sous forme de vidéos. On se demande qui est responsable et quelles mesures doivent être prises. Beaucoup écrivent des messages de condoléances. Surtout des jeunes qui connaissaient probablement la victime. Ils commentent les emojis d'une colombe blanche. D'autres écrivent: «Forever 15», c'est-à-dire «15 pour toujours». Ou encore: «Je l'ai connue».

L'année dernière, 23 080 jugements ont été prononcés contre des mineurs. Selon l'Office fédéral de la statistique, les jugements pour lésions corporelles graves, rixe et entrave à l'accomplissement d'un acte officiel ont connu la plus forte augmentation. Ces derniers ont presque triplé au cours des neuf dernières années.

La nette augmentation des jugements de mineurs se manifeste chez les jeunes hommes (plus 38,5%) et chez les jeunes femmes (plus 32,7% ). L'augmentation la plus forte concerne les délits les plus récents: le nombre de jeunes de moins de 15 ans condamnés pour une infraction au code pénal a augmenté de 60,2% entre 2015 et 2023.