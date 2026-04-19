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Etats-Unis Plusieurs blessés par balles dans un campus

ATS

19.4.2026 - 13:24

Plusieurs personnes ont été blessées par balle après des coups de feu à l'université de l'Iowa dans le centre-ouest des Etats-Unis, ont annoncé dimanche les autorités.

Le drame s'est déroulé dans l'université d'Iowa (photo symbolique).
Le drame s'est déroulé dans l'université d'Iowa (photo symbolique).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 13:24

19.04.2026, 13:26

«Le service de police d'Iowa City enquête sur une fusillade survenue dimanche», ont déclaré les autorités municipales dans un communiqué, précisant qu'"aucune arrestation n'a été effectuée» à ce stade. «Plusieurs victimes ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour y être soignées», ont-elles ajouté.

L'université avait indiqué auparavant que des coups de feu avaient été signalés près de l'intersection de College Street et de Clinton Street, un quartier prisé pour sa vie nocturne. Les Etats-Unis, où les armes à feu sont largement accessibles, sont régulièrement confrontés à des épisodes de violence avec des coups de feu, qui font chaque année des milliers de victimes.

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