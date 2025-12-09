  1. Clients Privés
Grippe aviaire Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

ATS

9.12.2025 - 16:58

Quelque 400 cigognes ont été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, le long d'un fleuve dans la région de Madrid, ont annoncé mardi les autorités locales. Ces dernières vont mener des analyses complémentaires afin de déterminer la gravité du virus.

Près de 400 cigognes, victimes de la grippe aviaires, ont été retrouvées mortes près de Madrid (photo d'illustration).
Près de 400 cigognes, victimes de la grippe aviaires, ont été retrouvées mortes près de Madrid (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:58

09.12.2025, 17:07

«La Communauté de Madrid effectue de nouvelles analyses après la découverte d'un grand nombre de cigognes retrouvées mortes sur [les rives du] fleuve Manzanares» dans la municipalité de Getafe, dans la grande banlieue de Madrid, indique la région dans un communiqué.

Si les autorités avaient détecté il y a quelques jours un foyer d'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), elles soupçonnent désormais, «face à l'apparition d'un grand nombre d'individus décédé», la présence d'un foyer hautement pathogène (IAHP).

Carcasses dans la Méditerranée ?. Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars

Carcasses dans la Méditerranée ?Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars

La région de Madrid explique attendre «à présent les résultats des échantillons envoyés au laboratoire (...) dépendant du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation». «Dans l'hypothèse où les résultats de haute pathogénicité seraient confirmés», les mesures de surveillance seraient renforcées, précise le communiqué.

Transmissible pour les humains

Sont d'ores et déjà appliquées «les mesures pour les foyers d'influenza aviaire de haute pathogénicité», comme «l'interdiction de l'élevage de canards et d'oies avec d'autres espèces de volailles, l'élevage de volailles en plein air, la limitation des visites aux installations d'élevage ou le contrôle de l'approvisionnement en eau pour garantir qu'elle n'a pas été contaminée».

Le communiqué précise enfin que «cette grippe pourrait se transmettre aux humains par les muqueuses, avec un effet similaire à celui de la grippe saisonnière, bien qu'en Europe aucun cas de transfert par contact direct n'ait été constaté. Elle ne peut pas être contractée par la consommation de produits dérivés des volailles».

Actu et dicton du jour. Les Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas

Actu et dicton du jourLes Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas

Au total, plus de 200 foyers de grippe aviaire ont déjà été identifiés dans les élevages de volailles en Europe cette saison, un niveau plus élevé que les années précédentes, même s'il reste loin des milliers d'élevages frappés lors du dernier pic épizootique en 2022 avec des dizaines de millions de volailles abattues.

