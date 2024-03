Cinq à six maisons sont parties en fumée après un gros incendie survenu au centre du village d'Elgg (ZH) dans la nuit de vendredi à samedi. Les travaux d'extinction ont duré plus de douze heures. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont importants.

Les pompiers aident lors de l'incendie du samedi 16 mars 2024 à Elgg. Plusieurs bâtiments ont pris feu dans le centre du village d'Elgg ZH dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées, selon la police. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Les pompiers ont reçu l'appel d'urgence à 00h20. Selon la police cantonale zurichoise, une maison située au centre du village s'était déjà entièrement embrasée à l'arrivée des forces d'intervention. Le feu s'est ensuite propagé à plusieurs bâtiments voisins.

Les habitants des bâtiments touchés par l'incendie ainsi que ceux des immeubles environnants ont été évacués. En raison de l'important dégagement de fumée, les riverains ont été priés de fermer portes et fenêtres et d'éteindre les aérations comme les climatiseurs.

Plus de 12 heures de travail pour les pompiers

Ce n'est que samedi après-midi que l'opération d'extinction proprement dite a pu être bouclée, a indiqué la police cantonale de Zurich à Keystone-ATS. Seuls quelques pompiers étaient encore sur place pour surveiller les travaux de déblaiement.

Des dizaines d'habitants ont pu regagner leur domicile. Pour les personnes dont les immeubles ont été fortement sinistrés, la commune a organisé des hébergements d'urgence.

Outre les cinq à six maisons ravagées, d'autres bâtiments ont été endommagés par la chaleur ou par l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. La cause du sinistre n'était pas encore connue samedi après-midi car les pompiers n'avaient pas pu entrer dans les habitations les plus touchées. Cela devrait être possible en début de semaine prochaine, selon un porte-parole.

sifr, ats