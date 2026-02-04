  1. Clients Privés
Pratiques comptables douteuses Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice

ATS

4.2.2026 - 07:48

L'architecte Christian Constantin et Nicolas Voide, l'ex-président du Grand Conseil valaisan, comparaitront devant la justice dès mercredi matin à Martigny (VS). Ils seront jugés dans le cadre de la faillite de la société d'une autre personnalité de la ville : René Grand.

Christian Constantin comparaitra devant la justice dès mercredi matin à Martigny.
Christian Constantin comparaitra devant la justice dès mercredi matin à Martigny.
ats

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:48

04.02.2026, 07:50

La faillite en 2017 de l'entreprise, spécialisée dans la gypserie-peinture et la plâtrerie a laissé un trou de 6 millions de francs à l'ancien président du HC Martigny (de 1984 à 1999). Les cotisations sociales impayées ont atteint 2,73 millions, dont 2,39 millions dus à la caisse de compensation valaisanne.

Dès 2010, de graves problèmes de trésorerie et diverses pratiques comptables douteuses sont apparus aux yeux de la fiduciaire devant contrôler les comptes de la société, précise la procureure Cindy Kämpf dans son acte d'accusation que Keystone-ATS a pu se procurer.

Du surendettement à la faillite

Sur l’exercice 2012, l’organe de révision avait estimé que des éléments du bilan comptable avaient été surestimés de 850'000 francs, sans quoi la société se serait retrouvée en surendettement. La situation s'est ensuite progressivement dégradée jusqu'à la faillite.

La partie de l'affaire impliquant Christian Constantin, date, elle, de janvier 2019. A cette époque, l’Office des poursuites lance une saisie provisoire de 1,66 million de francs contre René Grand. S’il n’a pas de liquidités pour rembourser, il possède une villa à Martigny qu'il proposait alors, à la vente, pour un montant de 1,9 million de francs et dont la valeur vénale atteignait 1,47 million de francs, selon l'acte d'accusation.

Un achat qui pose problème

Quelques jours plus tard, malgré l’avis de saisie en cours, l'octogénaire cédait son bien à la société Christian Constantin SA pour 975'000 francs, un prix correspondant à la reprise de l’hypothèque. Cette opération va ainsi permettre à René Grand de continuer à vivre chez lui et au président du FC Sion d'acheter un bien en-dessous des prix du marché. Une pratique qui vaut à Christian Constantin d’être poursuivi pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, précise l'acte d'accusation.

De son côté, Nicolas Voide doit répondre de la même infraction. Selon le Ministère public, le notaire, ancien candidat au Conseil d'Etat ne pouvait ignorer, en instrumentant la vente à ce prix et dans un délai si court, qu’il portait atteinte aux intérêts des créanciers. Quant à René Grand, il est à la fois poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers mais aussi pour gestion déloyale aggravée et gestion fautive.

Procès sur deux jours

Un membre de la famille de René Grand sera également jugé, sa société ayant perçu gratuitement 80'000 francs de matériel de la société de son parent, ainsi que la possibilité de profiter d'un entrepôt loué par cette dernière pour environ 20'000 francs.

Le procès débute devant le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice. Il est prévu sur deux jours.

