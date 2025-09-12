Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!

Pas moins de 16 personnes ont été hospitalisées pour le même problème : elles étaient en bonne santé, mais avaient consommé des compléments multivitaminés achetés sur Internet. Inquiétudes sur les risques des produits consommés en ligne.

Touristes au soleil sur la plage de l'île espagnole de Majorque, dans les Baléares. AP

Sara Matasci

Seize personnes ont été hospitalisées pour une surdose de vitamine D dans les îles Baléares, lieu de villégiature bien connu de nombreux Européens, dont des Suisses. L'alerte a été donnée par le ministère espagnol de la santé après plusieurs cas d'intoxication.

Les personnes touchées, comme l'explique «Leggo», étaient en bonne santé, mais avaient consommé des compléments multivitaminés achetés sur Internet, sans la supervision d'une entreprise pharmaceutique.

Cet incident a suscité des inquiétudes quant aux risques liés à l'achat de compléments alimentaires en ligne, où la réglementation peut être moins stricte que pour les produits vendus en pharmacie.

Risque de problèmes de santé graves

Les experts avertissent que la prise d'une trop grande quantité de vitamine D peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des lésions rénales et cardiaques.

Le ministère espagnol de la santé a invité les citoyens à consulter un médecin avant de prendre des suppléments vitaminiques, en insistant sur l'importance de respecter les doses recommandées. Il a également lancé une enquête pour identifier les produits responsables et les retirer du marché.

Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA.