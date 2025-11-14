  1. Clients Privés
Enquête pour homicide involontaire Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

ATS

14.11.2025 - 17:11

Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, a annoncé la police suédoise. Plusieurs personnes sont aussi blessées.

Un bus a renversé plusieurs personnes vendredi après-midi à Stockholm, faisant plusieurs morts, selon la police.
Un bus a renversé plusieurs personnes vendredi après-midi à Stockholm, faisant plusieurs morts, selon la police.
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 17:11

14.11.2025, 17:15

Le bus à double étage a percuté un abribus, selon les images des médias suédois, qui montrent un grand nombre d'ambulances et de véhicules d'urgence sur le lieu de l'accident. La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP.

«L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré. Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné.

«Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation», a poursuivi Mme Norton.

