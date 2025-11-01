  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni Plusieurs personnes poignardées dans un train à Huntingdon

ATS

1.11.2025 - 23:00

L'attaque a eu lieu peu avant la gare d'Huntingdon.
L'attaque a eu lieu peu avant la gare d'Huntingdon.
ATS

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi à bord d'un train dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, une attaque qualifiée «d'extrêmement préoccupante» par le premier ministre Keir Starmer. La police a fait état de deux personnes interpellées.

Keystone-SDA

01.11.2025, 23:00

02.11.2025, 00:08

«Nous intervenons actuellement suite à un incident survenu dans un train en direction d'Huntingdon, où plusieurs personnes ont été poignardées», a indiqué la police des transports britannique sur le réseau social X. «Deux personnes ont été arrêtées».

«Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital», a précisé la police. Des témoins interrogés par le journal The Times ont indiqué avoir vu un homme armé d'un grand couteau et des passagers se cacher dans les toilettes du train pour se protéger. Un témoin a rapporté avoir vu «du sang partout».

Le premier ministre britannique Keir Starmer a rapidement réagi sur X qualifiant l'incident d'"extrêmement préoccupant». «Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et je remercie les services d'urgence pour leur réponse», a-t-il ajouté, conseillant aux personnes dans la zone de l'attaque de «suivre les conseils de la police».

Violences à l'arme blanche

Les forces de l'ordre ont été alertées de l'incident vers 19h40 locales (21h40 en Suisse) et sont intervenues en gare d'Huntingdon, ville de la région de Cambridge où le train a été immobilisé.

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER) a annoncé la fermeture de toutes ses lignes pendant l'intervention des services d'urgence dans cette gare.

LNER, qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures».

Dans un pays où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l'arme blanche ont fortement augmenté ces quinze dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres officiels, poussant le premier ministre à qualifier la situation de «crise nationale». Son gouvernement a pris plusieurs mesures pour durcir l'accès aux armes blanches depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024.

Près de 60'000 d'entre elles ont été saisies en dix ans, avait indiqué mercredi la ministre de l'intérieur Shabana Mahmood.

La ministre s'est déclarée «profondément attristée» sur X samedi soir par l'attaque dans le Cambrisgeshire, confirmant l'arrestation de deux suspects.

Les plus lus

La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
Avoir un petit ami serait désormais gênant
Shein signalé à la justice pour la vente de poupées pédopornographique