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Transport routier Plusieurs tonnes de frites et de poulets saisies à la douane suisse

ATS

23.3.2026 - 10:06

Les douaniers ont découvert en l'espace de deux jours près de Bâle d'importantes quantités de nourriture de contrebande dans deux véhicules. Les marchandises n'étaient pas réfrigérées, selon l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Près de 4 tonnes de frites ont été découvertes lors de contrôles à la frontière de Pratteln (BL).
Près de 4 tonnes de frites ont été découvertes lors de contrôles à la frontière de Pratteln (BL).
ATS

Keystone-SDA

23.03.2026, 10:06

23.03.2026, 10:45

L'OFDF a arrêté le 9 mars sur l'aire d'autoroute de Pratteln (BL) un véhicule provenant d'Allemagne, immatriculé en Suisse. Le conducteur de 35 ans transportait 1,5 tonne de frites surgelées, 75 kg de divers produits à base de poulet, 100 kg de mayonnaise et 79 kg de ketchup.

«Le véhicule n'était pas un camion frigorifique, ce qui constitue une violation des prescriptions en matière de sécurité alimentaire», note lundi l'OFDF dans un communiqué. Les droits de douane n'avaient pas été payés et le poids maximal autorisé était dépassé.

Un autre camion a été intercepté le lendemain. Il transportait, lui aussi, des denrées alimentaires de poulet (110 kg) et des frites (2 tonnes). La chaine du froid n'avait à nouveau pas été respectée.

L'OFDF a ouvert une procédure pénale douanière pour ces deux cas, a saisi les denrées alimentaires et dénoncé les conducteurs en raison de la surcharge des véhicules.

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