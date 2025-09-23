Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !

Le TCS a examiné 31 pneus d'hiver à la loupe avec un résultat sidérant puisque plus d'un tiers d’entre eux ne sont pas recommandables. Ce sont surtout les modèles bon marché qui présentent de graves défauts de sécurité.

Les automobilistes devraient prendre le temps de contrôler leurs pneus d'hiver (photo d'archives). Patrick Pleul/dpa

Pour rouler en toute sécurité en hiver, il faut pouvoir compter sur ses pneus. Le nouveau test de pneus d'hiver du Touring Club Suisse (TCS) montre toutefois que cette confiance n'est pas toujours justifiée. Sur les 31 pneus testés de la dimension 225/40 R18 - une taille courante pour les voitures compactes comme la VW Golf, l'Audi A3 ou la BMW Série 1 - pas moins de 11 modèles ont complètement échoué. Quatre autres n'ont obtenu que la note «recommandé sous réserve».

Les pneus bon marché, un risque pour la sécurité

Particulièrement explosif : tous les modèles recalés proviennent du segment économique. Les experts leur ont attribué de graves faiblesses, notamment en matière de freinage sur route mouillée. Un exemple illustre le danger : avec le pneu Goodyear UltraGrip Performance 3, vainqueur du test, une voiture s'est arrêtée après 31,7 mètres lors d'un freinage d'urgence à 80 km/h. Avec le pneu le moins performant, le Syron Everest 2, le même véhicule ne s'est arrêté qu'après 47,1 mètres, soit 15,4 mètres plus tard.

En clair, au moment où la voiture équipée de pneus Goodyear est à l'arrêt, celle équipée de pneus Syron file à 45,7 km/h. Le CST Medallion Winter WCP1 et l'Evergreen EW66 ont également donné de mauvais résultats.

Les fabricants de pneus haut de gamme en tête

Il en va tout autrement des meilleurs performers : outre Goodyear, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter Icept Evo3 W330 ainsi que Continental WinterContact TS 870P ont obtenu la mention «très recommandé». Ces six marques haut de gamme ont convaincu aussi bien en termes de sécurité de conduite que de bilan environnemental, des critères que le TCS a examinés dans 19 disciplines individuelles au total.

Outre la sécurité, l'environnement a également joué un rôle important. L'usure, l'abrasion des pneus, l'efficacité énergétique et le bruit ont notamment été évalués. Quelques modèles moins chers, dont le Momo W-20 Pôle Nord et le Matador MP93 Nordicca, ont tout de même obtenu la note «recommandable». Ils ont certes montré des faiblesses dans la zone limite, mais ont offert des performances solides à un prix plus avantageux.

Le Touring Club Suisse conseille aux automobilistes de ne pas se fier exclusivement au prix lors de l'achat. En effet, les pneus d'hiver sont le seul lien entre la voiture et la route et chaque mètre de distance de freinage compte, surtout en cas de verglas, de neige ou de pluie.