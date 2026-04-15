  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Grave et choquant» «Qu'une Africaine soit violée, cela n'arrive pas...» - Un élu tunisien provoque un tollé

ATS

15.4.2026 - 18:11

Des déclarations d'un député tunisien sur le viol et les migrantes originaires d'Afrique subsaharienne ont suscité ces derniers jours une vive polémique en Tunisie. Des ONG dénoncent des propos sexistes et «racistes».

L'immigration originaire d'Afrique subsaharienne agite régulièrement le débat public en Tunisie. Ici, une manifestation pour réclamer une solution permanente à la crise des migrants africains dans la ville ainsi que le rapatriement des migrants à Sfax, en Tunisie, le 18 mai 2024.
L'immigration originaire d'Afrique subsaharienne agite régulièrement le débat public en Tunisie. Ici, une manifestation pour réclamer une solution permanente à la crise des migrants africains dans la ville ainsi que le rapatriement des migrants à Sfax, en Tunisie, le 18 mai 2024.
Imago Anadolu Agency

Keystone-SDA

15.04.2026, 18:11

15.04.2026, 18:12

Lundi, Tarak Mahdi, élu de la grande ville de Sfax (centre-est), s'exprimait sur la question migratoire lors d'une séance parlementaire de questions-réponses au ministre de l'Intérieur.

L'immigration originaire d'Afrique subsaharienne agite régulièrement le débat public en Tunisie. Début 2023, le président Kais Saied avait dénoncé l'arrivée de «hordes de migrants clandestins», évoquant un complot «pour changer la composition démographique» du pays.

Pendant son échange avec le ministre, M. Mahdi a mis en garde contre la «menace pour la paix sociale» représentée selon lui par les migrants, affirmant que «ces gens-là, il faut qu'ils partent coûte que coûte».

Il a aussi fait allusion à des accusations de violences, notamment de viols, commis à l'encontre de migrantes subsahariennes. «Qu'une Africaine soit violée, cela n'arrive pas, il y a suffisamment de beauté en Tunisie», a-t-il affirmé, déclenchant des rires derrière lui. Ces propos ont aussitôt largement circulé sur les réseaux sociaux et provoqué de nombreuses condamnations.

Déclaration «grave et choquante»

La Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH) a fustigé une déclaration «grave et choquante émanant d'un député et prononcée sous la coupole» du Parlement.

Loin d'un «dérapage verbal», «elle constitue l'expression explicite d'une mentalité rétrograde qui justifie la violence et banalise le crime de viol», a-t-elle insisté, dénonçant un «discours empreint d'un racisme flagrant».

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a dénoncé «une atteinte flagrante à la dignité humaine et une justification grave de la violence sexuelle et du viol contre les femmes». Face à l'avalanche de réactions, Tarak Mahdi a affirmé que ses propos avaient été sortis de leur contexte.

«Je n'ai jamais eu l'intention d'encourager ou de justifier le viol, ou de porter atteinte à la dignité humaine, surtout celle des Tunisiennes», a-t-il dit, toujours dans l'hémicycle.

«S'il y a eu atteinte à la dignité de Tunisiennes et de Tunisiens, et atteinte à la dignité humaine quelle que soit sa nationalité, alors bien sûr je m'en excuse», a-t-il ajouté.

Les plus lus

Séisme à un mois du Mondial : Patrick Fischer viré avec effet immédiat !
L'effroyable calvaire du garçon séquestré par son père dans une camionnette
«J'ai cru que je ne sortirais pas vivante des toilettes»
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
Muriel Robin annonce une très grande nouvelle !
Une légende du curling suisse range son balai !