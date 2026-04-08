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Colmar Policier percuté : quatre ans de prison pour l'automobiliste

ATS

8.4.2026 - 08:00

Un automobiliste a été condamné mardi à quatre ans de prison ferme pour violences volontaires aggravées après avoir percuté et blessé un policier à Colmar (Haut-Rhin), a-t-on appris auprès du parquet. Les faits remontent au 1er avril et l'intéressé a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel.

Le policier, percuté par une voiture, a été blessé aux jambes et présente un traumatisme psychologique (image symbolique).
Le policier, percuté par une voiture, a été blessé aux jambes et présente un traumatisme psychologique (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 08:00

08.04.2026, 08:06

Le conducteur de la voiture est reconnu coupable de «violences volontaires aggravées avec ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours, conduite sans permis et refus d'obtempérer», a précisé le parquet.

Le policier a été blessé aux jambes et présente un traumatisme psychologique, selon le journal local DNA. Les deux passagers de la voiture, placés en garde à vue dans un premier temps, avaient été mis hors de cause et remis en liberté.

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