Un automobiliste a été condamné mardi à quatre ans de prison ferme pour violences volontaires aggravées après avoir percuté et blessé un policier à Colmar (Haut-Rhin), a-t-on appris auprès du parquet. Les faits remontent au 1er avril et l'intéressé a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel.

Le policier, percuté par une voiture, a été blessé aux jambes et présente un traumatisme psychologique (image symbolique). ATS

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Le conducteur de la voiture est reconnu coupable de «violences volontaires aggravées avec ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours, conduite sans permis et refus d'obtempérer», a précisé le parquet.

Le policier a été blessé aux jambes et présente un traumatisme psychologique, selon le journal local DNA. Les deux passagers de la voiture, placés en garde à vue dans un premier temps, avaient été mis hors de cause et remis en liberté.