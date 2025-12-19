Depuis près d'un an, elle est proche du pouvoir américain, mais la Second Lady Usha Vance reste un personnage méconnu. Sa position politique, son rôle dans le mariage avec le vice-président J. D. Vance et sa proximité avec le trumpisme laissent perplexe.

Usha Vance, l'épouse du vice-président américain J. D. Vance, est la première Second Lady non blanche des Etats-Unis. Image : IMAGO/ZUMA Press Wire

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Depuis presque un an, Donald Trump est à nouveau président des Etats-Unis. Avec lui, le vice-président J. D. Vance et son épouse la Second Lady Usha Vance sont au centre du pouvoir à Washington. Mais l’opinion publique se demande toujours qui est cette femme ?

Usha Vance n'a jamais aimé dévoiler sa vie privée. Lors d'apparitions publiques, elle se montre réservée. Dans les interviews, elle reste contrôlée et ne révèle que peu de choses sur elle-même ou sur ses convictions politiques. Et même près d'un an après l'entrée en fonction de son mari, de nombreux aspects autour de sa personnalité restent obscurs.

Première grande énigme : dans le monde politique dans lequel évolue son mari, Usha Vance apparaît souvent comme une étrangère. Comment se fait-il que cette fille d'immigrés indiens, enregistrée comme démocrate jusqu'en 2014, qui travaillait comme avocate pour un cabinet progressiste avant la candidature de Vance et qui, selon les rumeurs, a voté pour Hillary Clinton en 2016, soutienne aujourd'hui le gouvernement Trump ?

Positions conservatrices

Ses origines et sa foi contrastent avec la norme blanche et chrétienne du camp Trump. Usha Vance est la première personne de couleur à jouer le rôle de seconde dame. C'est pourquoi elle est régulièrement attaquée de manière raciste par son propre camp politique et n'est souvent même pas défendue par son mari.

Par exemple, lorsque l'activiste d'extrême droite Nick Fuentes a demandé en juillet 2024, c'est-à-dire avant les élections, comment quelqu'un pouvait «soutenir l'identité blanche avec une femme non blanche, une femme indienne et un enfant appelé Vivek», J. D. Vance a simplement répondu : «Elle n'est pas une personne blanche, mais je l'aime tout simplement».

En octobre dernier, lors d'un événement organisé par l'organisation Turning Point USA, Vance a déclaré qu'il souhaitait que sa femme, qui est hindouiste, se convertisse au christianisme. Il espère «qu'un jour, elle sera émue par les mêmes choses qui m'ont ému à l'église».

Les convictions politiques réelles d'Usha Vance ne sont toujours pas claires. Depuis la victoire électorale de son mari, elle n'a guère pris de positions publiques allant au-delà de son rôle de deuxième dame. Il existe néanmoins des indices montrant qu'elle est au moins proche des positions conservatrices : par le passé, elle a notamment travaillé pour les juges conservateurs Brett Kavanaugh et John Roberts.

Vance: Do I hope eventually that she is somehow moved in by church. Yeah, I honestly, I do wish that because I believe in the Christian gospel. And I hope eventually my wife comes to see it the same way. If she does not, then god says everybody has free will and so that does not… pic.twitter.com/IVVJfMFhKT — Acyn (@Acyn) October 30, 2025

Spéculations

Comme Usha Vance ne s'exprime guère sur le plan politique, le regard du public se porte d'autant plus sur un autre plan : le privé. La deuxième énigme est la suivante : qu'en est-il du mariage d'Usha et de J. D. Vance ?

Mariés depuis 2014, ils se sont rencontrés à l'université de Yale. Entre-temps, ils ont eu trois enfants. Mais l'état de leur mariage fait l'objet de spéculations depuis un certain temps.

Ces spéculations ont été fortement alimentées lors d’une scène immortalisée lors de Turning Point USA en octobre, l'événement au cours duquel Vance a également commenté la religion de son épouse. Le colistier de Trump y a embrassé Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, l'influenceur d'extrême droite assassiné, en posant sa main sur sa hanche. Kirk avait déclaré auparavant : «Personne ne remplacera mon mari. Mais je vois quelques similitudes entre mon mari et J. D.»

Erika Kirk et J. D. Vance lors d'une manifestation de Turning Point USA en octobre. Photo : IMAGO / ZUMA Press Wire

Plusieurs apparitions publiques d'Usha Vance ont suivi, au cours desquelles elle ne portait pas d'alliance. Un porte-parole a ensuite tenté de calmer le jeu : Il n'y a rien derrière tout cela. Usha est simplement «une mère de trois jeunes enfants qui fait beaucoup de vaisselle, donne souvent des bains et oublie parfois son alliance». Dans une interview accordée à «USA Today», Usha Vance a elle-même déclaré qu'elle et son mari trouvaient amusant que l'on spécule autant sur leur mariage.

La troisième énigme concerne son rôle. Une chose est sûre : Usha Vance est la deuxième dame. Mais contrairement à ses prédécesseurs - Karen Pence et Second Gentleman Douglas Emhoff, qui ont tous deux continué à travailler en dehors de la Maison Blanche - elle a quitté son travail d'avocate.

Depuis, elle soutient son mari à plein temps et a déjà rédigé des discours pour lui. Parallèlement, elle essaie de donner à ses enfants une enfance aussi normale que possible, comme elle l'a raconté à «USA Today».

Usha Vance décrit son propre rôle comme celui d'une «Truth-Teller», c’est-à-dire une diseuse de vérité. «Il prend tout ce que je dis très au sérieux et avec un grand respect. Et cela se reflète dans sa manière de réfléchir aux choses», a-t-elle déclaré à propos de son mari lors d'une interview avec «Fox News».

Le travail de Second Lady comprend bien sûr aussi des apparitions publiques. On la voit de temps en temps aux côtés de la première dame Melania Trump.

Pragmatisme

Les relations entre la première et la deuxième dame ne sont pas toujours faciles. Elles voyagent souvent ensemble. Cela peut devenir désagréable si l'on ne s'entend pas. Ainsi, la relation entre Karen Pence et Melania Trump aurait été plutôt distante. Une journaliste de CNN a par exemple rapporté que lors d'un voyage commun en avion, Pence n'était pas assise dans la cabine de la première dame, mais avec les collaborateurs.

Entre Usha Vance et Melania Trump, les relations semblent moins tendues. Dans une interview accordée à «USA Today», Vance a déclaré à propos de la Première dame : «Nous nous entendons vraiment assez bien».

Selon elle, elle a apprécié de voyager avec elle et de parler de ses intérêts et de ses hobbies. «Nous sommes certes des personnes différentes, mais des personnes différentes qui aiment parler ensemble», a-t-elle ajouté.

Une relation de travail pragmatique. Cela correspond à un rôle public qu'Usha Vance remplit de manière tout aussi pragmatique en laissant de nombreuses questions sans réponse. Sa position politique, sa vie privée et son rôle aux côtés du pouvoir restent encore dans le brouillard.