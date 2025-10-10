  1. Clients Privés
Vaud Pollution de l'eau dans la commune de Daillens

ATS

10.10.2025 - 12:09

Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD). Les autorités communales indiquent vendredi qu'il est dès lors strictement interdit de consommer l'eau du robinet, y compris l'eau bouillie, jusqu'à nouvel avis. Elle peut être utilisée uniquement pour la lessive, le nettoyage et les sanitaires.

A Daillens, l'eau potable est actuellement impropre à toute consommation, même bouillie (photo symbolique).
A Daillens, l'eau potable est actuellement impropre à toute consommation, même bouillie (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 12:09

10.10.2025, 12:10

Des analyses sont en cours et une nouvelle communication sera diffusée dès que la situation sera rétablie, précise encore la Municipalité de Daillens sur le site internet de la commune.

