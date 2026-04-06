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Exposition Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

ATS

6.4.2026 - 19:13

Le festival de pop culture Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu lors du long week-end pascal, une fréquentation en hausse par rapport à 2025, indiquent lundi les organisateurs. La K-Pop et la Corée du Sud étaient à l'honneur de cette 20e édition.

Polymanga a attiré de nombreux visiteurs à Beaulieu pour sa 20e édition.
Polymanga a attiré de nombreux visiteurs à Beaulieu pour sa 20e édition.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 19:13

06.04.2026, 20:41

Pour les organisateurs, le succès de cette édition repose en partie sur une programmation «dense et diversifiée qui a su séduire toutes les générations».

Parmi les temps forts de la manifestation, ils relèvent notamment les concerts du chanteur de K-Pop Gaho et de son groupe Kave, des voix françaises de «KPop Demon Hunters» et de la chanteuse japonaise Mika Kobayashi.

Le public a une nouvelle fois pu suivre de nombreux concours de cosplay. Figure de proue, le Polymanga Global Easter Cosplay a fait salle comble. Il a été remporté par la représentante française Kchaan, suivie par l'Autriche (Sabaku) et la Suisse (Enelden).

Les 180 stands du village des artistes ont permis au public de découvrir des artistes locaux et internationaux. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 600 dossiers.

L'année prochaine, Polymanga retournera au 2M2C de Montreux, dans une version étendue. La manifestation a été délocalisée à Lausanne pendant trois ans durant la rénovation du 2M2C.

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