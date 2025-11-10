Un requin a mordu un nageur au bras dimanche sur l'archipel des Marquises, en Polynésie française, a déclaré à l'AFP une professionnelle de santé, confirmant une information de la chaîne locale Polynésie Première.

La «baie des Requins», sur l’île de Ua Pou, dans l'archipel des Marquises, en polynésie française (archives). IMAGO/Andia

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le quadragénaire, dentiste sur l'île de Ua Pou, nageait dans la baie de Hakahau lorsqu’il a été mordu profondément au niveau du biceps.

«Il n’était pas en état de choc, il savait que c'était grave mais il a maîtrisé ses émotions et son angoisse», a témoigné auprès de l’AFP Tahia Ah-Lo, professionnelle de santé à Ua Pou, expliquant que l'homme avait été évacué par hélicoptère.

D'abord secouru par d’autres baigneurs, il a été évacué vers Nuku Hiva, une autre île du même archipel des Marquises, qui dispose d’un hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. L'espèce de requin n'a pas été identifiée. Les morsures graves sont rares en Polynésie, où plongeurs pêcheurs sous-marins côtoient les requins au quotidien.

«On a déjà eu des morsures, mais la dernière à Ua Pou, c’était un surfeur, il y a une bonne quinzaine d’années», se souvient Tahia Ah-Lo, infirmière depuis 38 ans sur cette île. Un autre accident s’était toutefois produit en juillet à Nuku Hiva. Un enfant de sept ans avait été mordu au bras et à la jambe. Il nageait dans une zone où les pêcheurs jettent leurs déchets de poissons.