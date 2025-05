Un automobiliste de 19 ans, qui a percuté un pompier lors d'un rodéo urbain à Evian-les-Bains en Haute-Savoie, a été mis en examen lundi pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet d'Annecy.

Un sapeur-pompier a été grièvement blessé tôt samedi après avoir été percuté volontairement par un automobiliste à Evian-les-Bains (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le conducteur, dont le permis était suspendu, «reconnait la matérialité des faits mais conteste avoir délibérément percuté la victime, indiquant avoir paniqué», ajoute la procureure Line Bonnet dans un communiqué.

Le pronostic vital de sa victime, un sapeur-pompier volontaire de 39 ans et père d'un enfant, est toujours engagé lundi après-midi, poursuit-elle. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'un enfoncement thoracique, selon une source policière.

Samedi vers 06h00, deux véhicules effectuaient des dérapages à proximité de la caserne d'Evian, ce qui a conduit plusieurs pompiers à sortir pour leur demander d'arrêter. Alors qu'ils retournaient vers leur caserne, l'un des véhicules leur a foncé dessus.

Trois pompiers ont été protégés par un trottoir, mais pas la victime qui a été violemment percutée. Le conducteur est ensuite revenu pour «cracher sur la victime et sur un autre» pompier qui le secourait, avait détaillé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'une visite sur place samedi soir.

Alcool et gaz hilarant

Ce jeune, bien connu des services de police selon plusieurs sources, a rapidement été interpellé avec des bouteilles d'alcool et de protoxyde d'azote (gaz hilarant) à bord de son véhicule. Selon Mme Bonnet, il a d'abord refusé de se soumettre aux tests d'alcoolémie.

Ce taux avait finalement pu être mesuré et s'élevait à 0,28 mg par litre de sang, soit juste au dessus de la limite pour les jeunes conducteurs, selon le parquet de Thonon-les-Bains initialement saisi de l'affaire.

Lors de son audition, le conducteur a reconnu «être revenu sur les lieux mais sans invective à l'égard de la victime et des autres personnes présentes», rapporte la procureure. Le second conducteur, 20 ans, avait été interpellé dans l'après-midi. Il a été mis en examen pour conduite dangereuse et placé sous contrôle judiciaire, a précisé la procureure d'Annecy. Les deux véhicules utilisés pour le rodéo ont été saisis.